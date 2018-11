Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor incendiilor din California creste la 31 de morti; alte 228 de persoane date disparute. Inca sase cadavre au fost gasite in nordul Californiei, devastat de incendiul denumit "Camp Fire", a anuntat duminica seara (ora locala) seriful comitatului Butte, Kory Honea.Alte…

- In Italia, 32 de persoane si-au pierdut viata in furtunile care afecteaza tara de mai multe zile. Pagubele materiale au depasit un miliard de euro, in vreme ce codul portocaliu de inundatii si ploi puternice ramane in vigoare in trei regiuni ale tarii si in prima parte a zilei de maine. Bilantul victimelor,…

- UPDATE – 02.10.2018, ora 10:30 In Indonezia numarul persoanelor ucise in urma cutremurului de pamant si a tsunamiului provocat de acesta a crescut la peste 1.200, a anuntat agentia indoneziana pentru dezastre. Anterior, se confirmase moartea a 844 de oameni. Seismul, care a avut o magnitudine de 7,5…

- Bilanț cutremurator in cazul naufragiului unui feribot pe Lacul Victoria din Tanzania. Numarul morților a ajuns la 218, iar operatiunile de cautare a victimelor și eventualilor supraviețuitori continua și in a treia zi de la producerea tragediei. Vasul s-ar fi dezechilibrat cand pasagerii s-au inghesuit…

- Bilantul uraganului Florence care a lovit Statele Unite si al taifunului Mangkhut, care face ravagii in Asia, se agraveaza pe zi ce trece. In SUA sunt deja 17 morti confirmati in urma inundatiilor. Autoritatile au emis ordine de evacuare pentru mai bine de doua milioane de persoane.

- Bilantul tragediei din Genova, acolo unde podul Morandi s-a prabusit, a crescut la 41 de morti. Descoperirea facuta de autoritatile italiene este infioratoare. O intreaga familie, formata din trei membri, si-a gasit sfarsitul printre ruine.

- Bilantul, inca provizoriu, in urma incendiilor care au devastat la 23 iulie coasta de est a regiunii Attica si in special localitatea Mati a crescut la 96 de morti, au anuntat miercuri pompierii dupa decesul unor victime internate in spital.

- Cel putin 42 de persoane si-au pierdut viata dupa ce o portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a prabusit marti, la pranz, in apropiere de orasul Genova, in nordul Italiei. Bilantul, si de aceasta data provizoriu, a fost anuntat miercuri de procurorul din Genova Francesco Cozzi. Anterior, ministrul…