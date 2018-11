INCENDIU CALIFORNIA. Bilanț tragic Bilantul celui mai devastator incendiu din istoria statului american California a urcat la 87 de morti, dupa descoperirea altor patru cadavre, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Potrivit aceleiasi surse, 475 de persoane sunt date disparute. La randul lor, pompierii californieni (Cal Fire) au precizat ca incendiul de padure care s-a declansat pe 8 noiembrie este stapanit intr-un procent de 98%. In nordul statului, "Camp Fire" a distrus aproape 62.000 de hectare de vegetatie si peste 13.500 de locuinte. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

