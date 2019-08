INCENDIU BUCUREȘTI. ISU, informații de ultimă oră Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov au anunțat ca un incendiu puternic a izbucnit vineri la o hala situata pe strada Biharia din nordul Capitalei, in zona inregistrandu-se degajari mari de fum. La momentul transmiterii știrii, hala arde in intregime. Un reprezentant ISU București a avut o intervenție telefonica la Antena 3. „Arde o hala in intregime. Colegii mei incearca localizarea incendiului, astfel incat sa nu se propage și la halele invecinate. In locație sunt mai multe construcții de acest tip, situația este in dinamica”, a spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

