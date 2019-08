Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, in zona de nord a Bucureștiului, dupa ce o hala a luat foc. Fumul dens se poate observa de la distanța considerabila. Pompierii, care intervin la fața locului cu 25 de autospeciale, nu au reușit inca sa patrunda in interiorul depozitului. UPDATE 15:00: Incendiul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la o hala industriala din nordul Capitalei. Incendiul a izbucnit pe strada Biharia, in zona Baneasa, fiind degajari mari de fum. Fumul se vede de la o distanța de aproximativ 10 kilometri departare. Suprafața afectata este de aproximativ 10.000 mp.Pe…

- Incendiul de la fostul club Bamboo din stațiunea Mamaia, care a izbucnit in cursul nopții de luni spre marți, a pornit de la un aragaz lasat nesupravegheat. Cladirea a fost distrusa in totalitate, iar polițiștii au deschis o ancheta, transmite Mediafax.Potrivit pompierilor constanțeni, clubul…

- UPDATE Incendiul violent a fost stins. Pompierii s-au luptat timp de cinci ore sa stinga incendiul și au evacuat angajații care dormeau atunci cand a izbucnit incendiul. ------- VIDEO CU INCENDIUL AICI Un incendiu violent a distrus in totalitate, in noaptea de luni spre marti, cladirea fostului club…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara in Eforie Nord. O șalupa a luat foc la intrarea in port. Proprietarul a sarit in mare pentru a se salva. Ambarcațiunea, de 6 metri lungime și 2 metri lațime a fost complet cuprinsa de flacari, potrivit observator.tv. La fața locului au intervenit pompierii cu doua…

- Un incendiu a izbucnit azi la oceanograful din Valencia, care este cel mai mare din Europa. Un turn din prefabricate s-a aprins. Pompierii au evacuat mii de turiști, dar au dat asigurari ca niciun om n-a fost ranit, a notat abc.es. De asemenea, nici unul dintre animalele de acolo n-a fost ranit. Fumul…

- Suedezii de la Ikea au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei. Retailerul suedez de mobila si decoratiuni…

- Un autobuz cu pasageri a luat foc in trafic pe o strada din Sighișoara, susține Romania TV. Este vorba despre un autobuz al companiei de transport in comun. Șoferul acestui autobuz a oprit imediat dupa ce a observat ca a inceput sa iasa fum de la motor, iar autovehiculul nu mai funcționa. …