Incendiu Brasov. A murit în propria casă Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna brasoveana Tarlungeni a decedat joi seara, in urma unui incendiu declansat in casa in care statea impreuna cu mama sa, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja.



Din primele informatii se pare ca barbatul avea probleme psihice si a dat foc casei. Mama sa a reusit sa se autoevacueze, dar barbatul nu a mai apucat sa iasa. A suferit arsuri, iar medicii nu au mai putut sa-l salveze. In incendiu au ars o camera, holul si 20 de metri patrati din acoperisul casei.



La fata locului au intervenit doua echipaje cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 51 de ani a murit, in noaptea de joi seara, dupa ce si-a incendiat singur casa, in localitatea Tarlungeni, judetul Brasov. Barbatul era cunoscut cu probleme psihice, iar in momentul in care a dat foc locuintei, se afla impreuna cu mama sa. Femeia a reusit insa sa iasa din casa…

- Alerta la pompierii brasoveni. Inspectoratul pentru Situati de Urgenta a fost solicitat sa intervina la un incendiu care a izbucnit la o casa. Doua echipaje de la ISU Brasov si cel de la serviciul de pompieri voluntari intervin la aceasta ora pentru lichidarea incendiului. Din pacate, se pare ca este…

- Aproximativ 20 de persoane aflate in situatii dificile din cauza ninsorii si a viscolului au fost salvate joi dimineata de autoritati, iar circa 30 de localitati au ramas fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta al judetului…

- Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a fost solicitat sa intervina pentru a prelua o batrana din comuna Romanesti, dupa ce ambulanta trimisa in zona nu a reusit sa treaca de nametii de zapada. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA)…

- "In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate. Pentru eliberarea acestora si acordarea primului ajutor au intervenit echipele de descarcerare si prim ajutor de la Detasamentul de pompieri Deva si Serviciul Judetean de Ambulanta", a declarat…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s ar fi aflat intr…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Luiza Danila. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, un echipaj…

- Un barbat, in varsta de 81 de ani, a fost accidentat joi seara de un autobuz RATBV de pe linia 2. Accidentul s-a produs la capatul de linie Livada Poștei. Pietonul a fost ranit in momentul in care șoferul autobuzului vira pentru a intra la peron. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Spectacolul ”Revelion 2018” a pus punctul final unui complex de manifestari care, sub genericul ”Decembrie Magic”, a adus farmecul sarbatorilor de iarna in Zona Centrala a Ramnicului. Pentru prima oara, ramnicenii nu au mai fost nevoiti sa mearga in orasele mari cu care ne invecinam pentru a vizita…

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Un barbat a murit, in urma unui accident produs in Gagauzia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, doua automobile s-au ciocnit violent pe traseul R -38. In urma impactului, soferul masinii "VW Golf" a ramas blocat intre fiarele vehiculului. fiind necesara descarcerarea…

- Astfel, in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2.00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat a fost ranit, avand arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. ''Este vorba despre o soba pe gaz care a explodat…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti, pe drumul spre Cornu Luncii, unde un autoturism inmatriculat in Italia, in care se aflau trei persoane, s-a rasturnat. La fata locului au ajuns doua ambulante ale Serviciului…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- 45 de persoane au fost evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din primele cercetari, rezulta ca incendiul a fost provocat de o tigara aprinsa, iar femeia a murit, cel mai probabil, asfixiata din cauza fumului. Potrivit sursei citate,…

- Primaria Comunei Capleni, judetul Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe o perioada nedeterminata de sef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti - doua fete si un baiat - au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD, iar…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti, doua fete si un baiat, au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD,…

- O tanara de 25 de ani a murit in aceasta seara intr un accident petrecut in statia de metrou, la statia Dristor 1. Informatia a fost confirmata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Metroul circula pe un singur fir pe Magistrala 1.Sursa foto: Metrorex ...

- Este alerta în Harghita, dupa ce un microbuz în care erau 20 de persoane s-a rasturat între Borsec și Tulgheș, cel puțin 2 oameni fiind declarați decedați. ”Pâna la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta diverse traumatisme,…

- Accident auto in Harghita, cu un mort și patru raniți. Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. „Un tanar…

- Doua persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier care s-a produs pe DN1, intre localitatile Timisu de Sus si Predeal, una dintre victime fiind transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta,…

- Doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș au intervenit in localitatea Pietroșani, sat Retevoiești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința. Echipajul SMURD a acordat ingrijiri medicale și l-a transportat…

- 14.30 Victima este un barbat, constient, care a fost scos din combina. 14.15 Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat pentru a acorda primul ajutor unei persoane care a fost prinsa intr-o combina de recoltat sfecla. Incidentul s-a petrecut in satul Feldioara, comuna Ucea.…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a murit strivit de microbuzul pe care il repara dupa ce cricul a cedat. Echipajul ajuns la locul incidentului nu a reușit sa ii salveze viața. Un barbat in varsta de 51 de ani, din localitatea Carei, județul Satu Mare, a murit strivit de microbuzul pe care il repara.…

- Un numar de 14 persoane au fost ranite, joi, dupa ce un microbuz de transport persoane si un TIR cu cereale s-au ciocnit in judetul Iasi, la fata locului intervenind mai multe edchipaje de pompieri si Ambulanta. Din primele informatii, nu au existat persoane incarcerate, victimele fiind constiente.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de marti spre miercuri la un accident rutier petrecut pe DN 22D, intre localitatea Macin si Hanul Grecilor, dupa ce un autoturism a iesit de pe carosabi, la fata locului…

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul. Potrivit Inspectoratului…

- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier ce a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in centrul orașului Constanța, autoturismul in care se aflau izbindu-se de cladirea garajului Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, de pe strada Mircea cel Batran. Potrivit…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dupa amiaza la un accident rutier petrecut intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, ei fiind informati ca exista persoane incarcerate, dar si scurgeri de combustibil, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ‘Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din pacate,…

- Detașamentul de pompieri din Aiud a intervenit ieri, pe strada Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Traficul rutier este blocat miercuri dimineata pe DN7, la Robesti, din cauza unui accident in care au fost implicate o masina si un autotren si in urma caruia o persoana a ramas incarcerata in masina, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea si Inspectoratului pentru…

- Trei persoane sunt prinse sub un mal de pamant, in localitatea Pestera Bolii din judetul Hunedoara, la aceasta ora fiind in defasurare o operatiune de salvare, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Patru persoane au fost ranite vineri seara in urma unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme, pe DN 1 Brașov - Fagaraș, la ieșire din Codlea catre Vladeni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. La fața…

- Patru persoane au fost ranite vineri seara in urma unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme, pe DN1 intre localitațile Codlea și Vladeni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. La fața locului s-au…

- Echipajele SMURD au intervenit la 20 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detasamentul de Pompieri Pitesti a intervenit in municipiul…

- Primaria Municipiului Turda prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența, informeaza populația municipiului Turda ca in prima zi de miercuri a fiecarei luni, intre orele 10.00-11.00, se va organiza un exercițiu național pentru verificarea sirenelor de alarmare publica. Read More...

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit sambata, 28 octombrie 2017, pe strada Petre Ispirescu din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in bucataria unei case de locuit, proprietatea lui F.V. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție și o ambulanța…

- Trei copii din localitatea Borzont, lasati nesupravegheati, au fost scosi in siguranta, luni, de pompieri, dintr-o casa in care izbucnise un incendiu, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. Potrivit sursei…

- In ziua de 25 octombrie 2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit…

- Mai multi copaci au cazut in localitati din judet si in municipiul Giurgiu, unele curti au fost inundate in urma ploilor care se manifesta de aproximativ 24 de ore, echipajele ISU Giurgiu si serviciile de voluntari pentru situatii de urgenta din cadrul primariilor intervenind pentru remedierea acestor…

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase din perioada 23- 24 octombrie 2017, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița au actionat pentru: Degajari de copaci cazuti pe carosabil: in com.Ulmi, Sat Udrești – a intervenit…

- Un copac a cazut peste doua masini de ambulanta, in fata sediului Crucii Rosii din Brasov. Din fericire, nu au fost victime, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, cpt. Ciprian Sfreja. Intrarea in sediul institutiei este blocata, iar acum se lucreaza la indepartarea…