Incendiu bloc. Locatarii, evacuați de urgență: Se manifestă violent Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, detasamentul de pompieri din Sebis a fost alertat cand flacarile au cuprins deja intreaga incapere, astfel ca inteventia a fost una dificila. "S-a deplasat o autospeciala de stingere, un ofiter si cinci subofiteri, dar din cauza complexitatii interventiei a fost solicitata si autospeciala de capacitate marita a subunitatii. In momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent si generalizat, cu posibilitatea extinderii la apartamentele din bloc", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Arad, George… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

