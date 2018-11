Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din California, care au lasat in urma cel putin 59 de morti, au continuat sa faca ravagii, miercuri, in statul american unde autoritatile se lupta cu flacarile si incearca sa gaseasca circa 130 de persoane date disparute, relateaza joi AFP. Seriful comitatului Butte, Kory Honea, a anuntat…

- Incendiile din California, care au lasat in urma cel putin 59 de morti, au continuat sa faca ravagii, miercuri, in statul american unde autoritatile se lupta cu flacarile si incearca sa gaseasca circa 130 de persoane date disparute, scrie agerpres.ro.

- Cateva mii de pompieri americani lupta de sase zile impotriva unor incendii uriase de vegetatie in California, iar achipe de interventie cauta corpuri ale altor eventuale victime ale acestor incendii, soldate deja cu 50 de morti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.”Ramasitele altor sase persoane…

- Incendiile care au izbucnit saptamana trecuta in California sunt departe de a se fi terminat. Președintele SUA, Donald Trump, a instaurat starea de urgența in statul american, cuprins de cele mai devastatoare incendii din istoria sa. Numarul victimelor crește de la o zi la alta, iar pagubele materiale…

- Bilantul victimelor incendiilor din California creste la 31 de morti; alte 228 de persoane date disparute. Inca sase cadavre au fost gasite in nordul Californiei, devastat de incendiul denumit "Camp Fire", a anuntat duminica seara (ora locala) seriful comitatului Butte, Kory Honea.Alte…

- Bilantul mortilor in incendiul denumit ‘Camp Fire’, cel mai distrugator din istoria statului american California, a ajuns la 23, dupa ce in orasul Paradise au fost gasite sambata inca 14 cadavre arse, informeaza Reuters. Sunt in continuare date disparute 35 de persoane. Departamentul Padurilor si Protectiei…

- Cel puțin noua persoane au murit in urma incendiilor devastatoare de vegetație din California, SUA. In același timp, peste 2.000 de case au fost distruse de foc și alte 15.000 sunt amenințate. Totodata, 25.000 de persoane au fost evacuate de autoritați. Incendiile de vegetație din California fac ravagii…

- Cel puțin 44 de oameni sunt confirmați morți, iar sute de oameni sunt dați disparuți dupa ce un feribot s-a scufundat joi dupa-amiaza in Lacul Victoria, potrivit poliției din Tanzania. Salvatorii au reluat vineri dimineața cautarile, transmite Reuters.