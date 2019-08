Numarul incendiilor de padure in Brazilia a crescut cu 83% de la inceputul anului 2019, comparativ cu anul precedent, in special in Amazonia, din cauza defrisarilor si a secetei. Intre ianuarie si august 2019, in tara s-au inregistrat 72.843 de incendii, fata de 39.759 pentru intreg anul 2018, potrivit cifrelor oferite de Institutul National de Cercetare Spatiala (INPE), care observa in special evolutia padurii in Brazilia.

Cresterea numarului de incendii de padure in Brazilia are loc dupa doi ani consecutivi de declin si este cea mai importanta din 2013, potrivit INPE, care utilizeaza…