Incendiile din Siberia,declanșate de persoane ce încercau să mascheze defrișările ilegale Autoritațile ruse susțin ca o parte din incendiile de vegetație din Siberia au fost declanșare intenționat de persoane care încercau sa mascheze taierile ilegale de padure, informeaza Mediafax citând Reuters. Procurorii ruși au anunțat marți ca au identificat cazuri în care incendiile de vegetație din regiunea Irkutsk au fost declanșate intenționat pentru a masca defrișarile ilegale. Ministerul pentru Situații de Urgența din Rusia a comunicat luni ca aria afectata de incendii a fost redusa cu un sfert, în timp ce Agenția Federala de Silvicultura a transmis ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

