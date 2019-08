Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile au continuat sa faca ravagii luni in padurea amazoniana de pe teritoriul Braziliei, in pofida desfasurarii de avioane cu apa, a pompierilor si a soldatilor pentru a lupta impotriva flacarilor uriase, relateaza AFP. Orasul Porto Velho, in statul Rondonia (nord-vest), unde doua avioane Hercules…

- Criza de oxigen a planetei se adanceste. Lasate sa arda de aproape doua luni, incendiile din Brazilia s-au intins in padurea amazoniana din țarile vecine. Un milion de hectare s-au facut scrum in Bolivia, iar Columbia a cerut ajutor internațional.

- Numeroase personalitati, precum Madonna, Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Noval Djokovic, Leonardo DiCaprio si Emmauel Macron, care voiau sa denunte situatia provocata de incendiile din Amazonia, au distribuit pe conturile lor de pe retelele de socializare, urmarite de milioanele de admiratori, o serie…

- Numarul incendiilor de vegetație care au avut loc in Padurea Amazoniana din luna ianuarie a ajuns la 74.155, inregistrand o creștere de aproape 85% a numarului incendiilor fața de anul trecut, a informat Institutul Național pentru Cercetarea Mediului din Brazilia (INPE), relateaza The Washington…

- Un articol din The Jerusalem Post din 1 mai afirma ca estimativ 200.000 de supravietuitori în vârsta ai Holocaustului traiesc astazi în Israel, din care un sfert sub pragul saraciei. Circa 50.000 de supravietuitori din Israel duc o viata de slaba calitate, conform Aviv for Holocaust…

- Instagram, Facebook și WhatsApp „au cazut” in toata lumea, potrivit Daily Mail. Oamenii au raportat probleme de postare de conținut, conectare și chiar blocare. Utilizatorii din intreaga lume se confrunta cu dificultați in accesarea site-urilor media sociale Instagram și Facebook, precum și a mesageriei…

- Curtea Suprema a Braziliei a respins marti doua cereri de punere in libertate a fostului presedinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, inchis de peste un an pentru coruptie, relateaza AFP. Prima cerere, care avea putine sanse sa fie aprobata, a fost respinsa de Curte cu patru voturi…

- Ancheta anticoruptie cunoscuta sub numele de "Lava Jato" (Spalatoria Auto) a fost folosita anul trecut de magistrati pentru a impiedica realegerea fostului presedinte al Braziliei, Inacio Lula da Silva, a dezvaluit duminica un site de investigatii citat de AFP. The Intercept, proiect la…