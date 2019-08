Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe informeaza, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca nu au fost inregistrați romani printre turiștii evacuați din hotelurile din Samos, Grecia, in urma incendiilor de vegetație din zona. Instituția precizeaza ca niciun roman nu a cerut inca ajutor autoritaților in acest context.„Ambasada…

- Incendiile de vegetație continua sa faca ravagii in Grecia și sa strice vacanța turiștilor. Aproape o mie de persoane au fost evacuate din mai multe hoteluri de pe insula Samos, din vestul Marii Egee, aproape de coasta turca.

- Incendiul de padure din insula greceasca Samos a determinat evacuarea a sute de turiști. Oamenii au fost preluați de forțele de intervenție din hoteluri și de pe plaje și duși intr-un oraș din partea opusa a insulei. Incendiul a izbucnit sambata. Iar autoritațile elene au luat masuri de prevenire cu…

- MAE a anunțat ca 100 de romani au fost deja transferati de pe insula Samothraki, unde transportul cu feribotul catre partea continentala a Greciei este blocat de mai multe zile, numerosi turisti ramanand pe insula.

- Incendiile de padure continua sa faca ravagii pe insula Evia din Grecia. Oamenii din doua localitati au fost evacuati de urgenta din calea flacarilor. Pompierii sustin ca vantul si temperaturile ridicate fac aproape imposibila localizarea focarelor.

- Sute de romani sunt printre cei 1.500 de turisti blocati pe insula Samothraki, din nordul Greciei, dupa ce feriboturile care asigurau transportul pe continent s-au stricat. Situatia e dramatica, deoarece pe insula au izbucnit si incendii de vegetatie, care iau amploare. Oamenii se plang ca…

- Regiunea afectata de aceste incendii este mai mare decat suprafata ducatului Luxemburg.Incendiile au continuat sa se extinda in ultimele patru zile, in pofida eforturilor depuse de pompieri pentru a le mentine sub control.Tot in Siberia exista in prezent un incendiu si mai extins,…