- Numarul persoanelor date disparute in incendiul care afecteaza in prezent California a urcat joi la peste 600, a anuntat seriful local, citat de AFP. De asemenea, bilantul celor care si-au pierdut viat...

- Nu mai puțin de 50 de persoane și-au pierdut viețile in urma incendiilor devastatoare din California, iar alte sute de mii de oameni au fost evacuate din calea flacarilor. Dezastrul este atat de mare, incat se poate vedea din spațiu.

- ​Echipele de cautare au descoperit ramașițele a cel puțin 42 de oameni uciși de devastatorul foc ce practic a incinerat orașul Paradise din nordul Californiei, acesta fiind cel mai ucigaș incendiu din istoria statului american, au spus autoritațile, citate de Reuters.

- Bilantul mortilor in incendiul denumit "Camp Fire", cel mai distrugator din istoria statului american California, a ajuns la 23, dupa ce in orasul Paradise au fost gasite sambata inca 14 cadavre arse, informeaza Reuters. Sunt in continuare date disparute 35 de persoane, potrivit Agerpres. …

- Cel puțin noua persoane au murit in urma incendiilor devastatoare de vegetație din California, SUA. In același timp, peste 2.000 de case au fost distruse de foc și alte 15.000 sunt amenințate. Totodata, 25.000 de persoane au fost evacuate de autoritați. Incendiile de vegetație din California fac ravagii…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca prapad in California. Cel putin cinci oameni au murit si peste 150.000 au fost fortati sa-si lase in urma locuintele. Mai mult de 2000 de case au fost deja distruse.

- Imagini apocaliptice surprinse in California, statul american care se confrunta cu noi incendii de vegetație devastatoare. O tornada de foc a fost surprinsa in apropiere de mai multe zone locuite. „In orașul meu. Am ramas fara cuvinte! Totul a fost distrus!”, este mesajul care insoțește filmarea. Trei…

- Cantaretul american de muzica rap, Mac Miller, a fost gasit mort ieri in propria locuinta din statul California, fiind suspectat ca ar fi suferit o supradoza de droguri, relateaza site-ul postului BBC, preluat de Mediafax. Artistul, al carui nume real ...