Sase persoane au fost descoperite decedate in nordul capitalei statului, Sacramento, in localitatea Paradise, una dintre cele mai afectate de incendiul masiv, a anuntat seriful comitatului Butte, Kory Honea, intr-o conferinta de presa. Numarul total al victimelor confirmate pana in prezent in urma incendiului Camp Fire din nordul statului a ajuns astfel la 48.



Potrivit informatiilor oferite de Honea, a fost solicitata suplimentarea echipelor de interventie cu o suta de militari din cadrul Garzii Nationale in vederea eficientizarii eforturilor de cautare a ramasitelor umane astfel incat…