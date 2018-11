Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor decedate in incendiul care afecteaza in prezent California a ajuns la 63, iar ce al persoanelor date disparute a urcat la peste 600, a anuntat joi seriful local, relateaza Agerpres.

- Ramasitele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morti la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal si distructiv in istoria statului. Cea mai recenta actualizare…

- California trece prin cel mai distrugator incendiu din istoria sa, a ucis 31 de oameni, in timp ce peste 200 sunt dați disparuți, potrivit celui mai recent bilanț. Mii de hectare de vegetație și aproape șapte mii de cladiri au fost fracte scrum.

- Pana la 5.000 de persoane sunt considerate disparute in doua cartiere grav afectate din orasul Palu de pe insula indoneziana Sulawesi, lovita de un cutremur puternic urmat de un tsunami, a anuntat duminica un purtator de cuvant al agentiei de gestionare a dezastrelor, citat de AFP, Reuters si dpa. Sutopo…

- Uraganul Florence, care a lovit ieri statele americane de pe coasta de est, Carolina de Sud si Carolina de Nord fiind cele mai afectate, a cauzat cel putin cinci morti, inundatii catastrofale, echipele de salvare incercand sa recupereze mai multe persoane blocate

- Premierul japonez Shinzo Abe a vizitat duminica insula Hokkaido, lovita joi de un puternic seism soldat cu 42 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritati si citat de AFP. Abe a vizitat orasul Sapporo, unde cutremurul cu magnitudinea 6,6 a distrus mai multe case si drumuri. Premierul…

- Pentru a impiedica raspandirea pestei porcine africane, autoritatile au anuntat ca se impun masuri radicale, respectiv impuscarea a peste 1.000 de mistreti – considerati principala sursa de transmitere a acestei boli – din cele noua fonduri de vanatoare afectate. Conform ultimelor centralizari, de la…