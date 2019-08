Brazilia s-a declarat marti in cele din urma deschisa primirii de ajutoare financiare oferite de organizatii externe si chiar din partea unor tari pentru a combate incendiile din padurea amazoniana, cu conditia de a controla fondurile, dupa ce anterior presedintele Bolsonaro respinsese ferm oferta financiara de 20 de milioane de dolari propusa de G7, informeaza AFP.



"Punctul esential este ca acesti bani, odata intrati in Brazilia, sa nu contravina suveranitatii braziliene si ca gestionarea fondurilor sa fie in responsabilitatea noastra" a declarat un purtator de cuvant al presedintiei…