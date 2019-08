Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Amazonia s-au extins tot mai mult și oameni din intreaga lume se ingrijoreaza de consecințele acestui incident. Pentru cei care nu știu, vegetația de aici asigura 20% din totalitatea de oxigen de pe planeta, fiind adesea denumita și „plamanul planetei”. Brazilia a primit un plan de ajutor…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis luni, cu ocazia summit-ului G7 de la Biarritz, un ajutor de 10 milioane de lire sterline pentru conservarea padurii tropicale din Amazonia, afectata grav de incendii, informeaza AFP, potrivit news.ro"Toata saptamana am privit, ingroziti, cum padurea…

- O noua fundatie pentru protejarea mediului creata de actorul Leonardo DiCaprio si mai multi filantropi promite un sprijin financiar de 5 milioane de dolari organizatiilor locale care se ocupa de combaterea distrugerilor provocate de incendii in Padurile Amazoniene, potrivit MEDIAFAX.Earth…

- Ministrii de finante din tarile arabe, reuniti duminica la Cairo, s-au angajat sa asigure un ajutor financiar lunar de 100 de milioane de dolari pentru palestinieni, in contextul crizei financiare acute cu care se confrunta Autoritatea Palestiniana (AP), transmite DPA. Israelul a decis in februarie…

- Presedintele american a strans 24,8 milioane de dolari in primele ore dupa ce si-a lansat oficial campania pentru realegere, depasind cu mult orice candidat din randul rivalilor din Partidul Democrat, relateaza DPA. Suma a fost anuntata miercuri de Ronna McDaniel, presedinta Partidului…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut emirului din Kuweit, Sheikh Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, s-o elibereze pe rusoaica Maria Lazareva, condamnata pentru furtul a 60 de milioane de dolari din fondurile de stat ale Kuweitului, scrie „Kommersant”, cu referire la o sursa anonima. Potrivit publicației,…

- Coreea de Sud a anuntat ca a deblocat miercuri 8 milioane de dolari (7,1 milioane de euro) in ajutor umanitar pentru Nordul infometat, in contextul in care arsenalul nuclear al Phenianului si relatiile intercoreene sunt in impas, relateaza AGERPRES.Este primul ajutor de acest tip furnizat…

