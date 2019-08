Stiri pe aceeasi tema

- E prapad in Amazonia, acolo incendiile nu contenesc de zile bune. Sao Paolo este plin de fum și ziua s-a transformat in noapte. Valul de fum vine de la o distanța de aproximativ 3.000 de kilometri și a intunecat cerul orașului timp de o ora.

- Numarul incendiilor de vegetație care au avut loc in Padurea Amazoniana din luna ianuarie a ajuns la 74.155, inregistrand o creștere de aproape 85% a numarului incendiilor fața de anul trecut, a informat Institutul Național pentru Cercetarea Mediului din Brazilia (INPE), relateaza The Washington…

- S-a facut noapte in plina zi in cel mai mare oraș din Brazilia, Sao Paolo. De vina au fost fumul provenit de la incendiile de vegetație din Padurea Amazoniana și norii aduși de vremea rece.

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a acuzat miercuri organizatiile nonguvernamentale ca au incendiat padurile amazoniene pentru a face rau guvernului sau, in contextul in care pe retelele sociale au venit reactii de revolta din toata lumea in urma aparitiei imaginilor cu Sao Paolo cufundat in bezna…

- 30 de oameni au fost raniti in incendiile din centrul Portugaliei, in timp ce numeroase case si ferme au ars. 1.700 de pompieri au fost mobilizati in lupta cu flacarile. Acestia au anuntat, in cursul noptii, ca au inceput sa tina sub control focul, dar ca situatia inca este foarte grava. Autoritatile…

- Politia din Rio de Janeiro a anuntat ca a descoperit vineri o fosa clandestina în care o grupare para-politieneasca responsabila de crime, tortura si disparitii a îngropat cel putin 12 cadavre, relateaza AFP citat de Agerpres.Acest "cimitir clandestin" a fost descoperit la…

- Capitanul Argentinei anunța ca „vreau sa ma retrag dupa ce caștig ceva la naționala". Dar acest turneu final continental din Brazilia ar putea fi ultimul. La CM 2022, va avea 35 de ani Messi nu e genul de jucator care discuta in fiecare zi cu ziariștii. Insa nici nu refuza interviurile. Și, inainte…