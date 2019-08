Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul unei condamnari tot mai mari la nivel mondial, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui numar record de incendii care se raspandesc in padurea amazoniana,...

- Numeroase personalitati, precum Madonna, Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Noval Djokovic, Leonardo DiCaprio si Emmauel Macron, care voiau sa denunte situatia provocata de incendiile din Amazonia, au distribuit pe conturile lor de pe retelele de socializare, urmarite de milioanele de admiratori, o serie…

- Numarul incendiilor de padure in Brazilia a crescut cu 83% de la inceputul anului 2019, comparativ cu anul precedent, in special in Amazonia, din cauza defrisarilor si a secetei. Intre ianuarie si august 2019, in tara s-au inregistrat 72.843 de incendii, fata de 39.759 pentru intreg anul 2018, potrivit…

- Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL), organizatoarea turneului Copa America din Brazilia, a facut un prim bilant al utilizarii sistemului de arbitraj video (VAR) in care concluziile sunt pozitive, in pofida unei medii de 2 minute si 26 secunde pentru fiecare

- Echipele Ecuadorului si Japoniei au parasit turneul de fotbal Copa America 2019, gazduit de Brazilia, dupa ce au terminat la egalitate, 1-1, meciul direct, jucat luni seara, la Belo Horizonte, in Grupa C a competitiei. Shoya Nakajima a deschis scorul pentru niponi (15), golul fiind confirmat…

- Un autocar care transporta 40 de persoane s-a rasturnat brusc, lovind mai multe masini, duminica seara in sud-estul Braziliei, accidentul soldandu-se cu moartea a cel putin 17 oameni, transmite AFP, citand pompieri si presa locala, informeaza Agerpres.Citește și: Arborele care simbolizeaza…

- Zeci de mii de studenti si profesori au iesit in strada joi, in peste 80 de orase ale Braziliei, pentru o noua zi de mobilizare impotriva taierilor bugetare in educatie anuntate de guvern, scrie agerpres.ro.

- Nationala de rugby a Romaniei va efectua un turneu luna viitoare in America de Sud, in cadrul caruia va disputa doua meciuri-test, cu Chile si Brazilia, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. ''Stejarii'' vor intalni reprezentativa Chile, pe 8 iunie, la Valparaiso, iar pe 15 iunie vor…