Incendiile de vegetație din Grecia s-au soldat cu cel puțin un mort Cel putin o persoana a murit dupa ce mai multe incendii au izbucnit vineri in sudul Greciei din cauza vremii uscate si a vanturilor puternice, informeaza mass-media locale, citate de AGERPRES. Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul Justiției a incalcat legea Un voluntar si-a pierdut viata in regiunea Peloponezului, aparent din cauza inhalarii de fum, a raportat televiziunea publica ERT. Zeci de case de vacanta au fost evacuate in statiunea turistica Saronida, aflata la 45 de kilometri est de Atena. Incendiile au facut ravagii si in insulele Creta si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

