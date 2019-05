Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de stepa si de padure au distrus locuinte in mai multe sate din Siberia si au lasat sute de persoane fara adapost, a declarat sambata Ministerul Protectiei Civile din Rusia, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Explozie puternica și focuri de arma la Kabul Cel putin…

- Aproximativ 50 de hectare de teren au ars intr-un incendiu de vegetatie uscata care a avut loc in zona Composesoratului Piatra Coziei, in apropiere de municipiul Deva, la fata locului intervenind trei echipaje ale pompierilor militari, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Aproximativ 60 de hectare de vegetatie uscata si aproximativ 33 de hectare de padure din judetul Sibiu au fost afectate de incendii in aceasta saptamana, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu (ISU), informeaza Agerpres.Citește și: Sfarșit TRAGIC pentru…

- Zonele de vegetatie uscata din judetul Dambovita sunt in pericol! Incendiile fac prapad, iar pompierii sunt in alerta. Fie ca vorbim despre tigari aruncate la intamplare, din masina, fie ca agricultorii dau foc intentionat buruienilor care raman dupa recoltare, efectul este acelasi: devastator. in multe…

- ■ pe 14 martie, sase incendii au mistuit circa 15 hectare de ierburi uscate ■ pompierii reiau sfaturi ce n-ar trebui ignorate ■Ziua de 14 martie 2019 a fost de foc pentru ca pompierii nemteni au intervenit la 6 incendii de vegetatie uscata iar focul a afectat o suprafata de aproximativ 15 hectare. Fortele…

- Doua incendii violente au mistuit zeci de hectare de vegetatie in zona localitatii Cochirleni din judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, primul incendiu a fost anuntat prin 112 la ora 18.30. Timp de aproximativ patru ore militarii s au luptat cu flacarile uriase care au mistuit aproximativ 100 de…

- 30 de pompieri argeseni au intervenit, joi seara, pentru stingerea a incendii de vegetație izbucnite in Stefanesti, zonele Rusesti, Marcea si Berecheti. Actiunea a durat trei ore și fost ingreunata din cauza vantului care a extins rapid flacarile. Incendiile au izbucnit, cel mai probabil, dupa ce…

- Numarul solicitarilor adresate ISU Prahova, pentru intervenții in cazul incendiilor de vegetație, crește de la o zi la alta. Miercuri, pompierii au stabilit recordul acestui sezon: 37 de localitați afectate și 155 de hectare de teren parjolite.