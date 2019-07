Incendiile de pădure din Rusia au afectat 2,3 milioane de hectare 'Avem mai multe incendii decat in 2018, dar in ce priveste suprafata (afectata ) aceasta este de doua ori mai mica decat anul trecut. Nu exista o criza in ce priveste incendiile in Rusia', a declarat pentru TASS directorul in exercitiu al agentiei, Mihail Klinov. 'Acelasi lucru este valabil si pentru districtul federal al Siberiei si regiunea Krasnoyarsk', a precizat el, subliniind ca suprafata totala afectata de incendiile de padure din Rusia este de 2,3 milioane de hectare. In regiunea siberiana Irkutsk, incendiile afecteaza in prezent 579.000 de hectare, potrivit guvernului regional,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Rusia monitorizeaza incendiile de vegetatie care acopera peste 2 milioane de hectare de teren in estul tarii, a informat joi Agentia Forestiera Federala, scrie agerpres.ro.

- „Proiectul celui mai mare parc care va fi construit in municipiul Targoviste, daca ne raportam la ultimii 50 de ani, a primit finantare. Astfel, in vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste, pe o suprafata de aproximativ 50.000 de mp, va fi implementata o investitie care presupune amenajarea…

- Autoritatile din Rusia monitorizeaza incendii de vegetatie care acopera un total de peste 2 milioane de hectare de teren in estul tarii, a informat joi Agentia Forestiera Federala, citata de DPA. Zilele calde de vara, alaturi de o cantitate scazuta de precipitatii, au creat conditiile…

- Autoritatile din Rusia monitorizeaza incendii de vegetatie care acopera un total de peste 2 milioane de hectare de teren in estul tarii, a informat joi Agentia Forestiera Federala, citata de DPA.

- Primaria Cluj-Napoca vrea sa faca zece parcuri care vor avea in total 110 hectare. Amenajarea acestora va costa, in total, intre 90 și 100 milioane de euro, a declarat primarul Emil Boc. Circa 40 milioane de euro ar putea veni din fonduri europene. O parte sunt spații verzi noi, altele presupun amenajarea…

- Igor Dodon, care a fost toata viața angajat la stat, ar deține mari proprietați in Rusia, dar și conturi de zeci de milioane de dolari in bancile din Elveția. Aceasta declarație a fost facuta marți seara de fostul sau partener de proteste, liderul „Partidului Nostru", Renato Usatii, in cadrul unei emisiuni…

- Cel puțin 54 de incendii de vegetație au izbucnit in 18 regiuni de pe teritoriul Rusiei, distrugand o suprafața de aproximativ 44.000 de hectare de teren, au anunțat reprezentanții Serviciului Forestier din Rusia, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.„In data de 11 mai 209, 54…

- Suprafata agricola afectata de fenomenele meteo extreme este undeva sub 7.000 de hectare la nivelul tarii, dar situatia nu este atat de dramatica, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Am facut inventarul suprafetelor. Situatia nu este atat de dramatica…