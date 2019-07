Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de padure izbucnite sambata intr-o regiune muntoasa din centrul Portugaliei se aflau in proportie de 90% sub control luni dimineata, a declarat Protectia Civila, care a anuntat insa ca urmeaza o noua zi dificila, relateaza AFP. "In pofida unor eforturi semnificative in cursul noptii (de duminica…

- "In pofida unor eforturi semnificative in cursul noptii (de duminica spre luni), un perimetru de 10% (din zona incendiata) se afla inca sub flacari", mai ales in "zone unde accesul este dificil", a declarat comandantul Pedro Nunes, purtatorul de cuvant al serviciilor de protectie civila, in cadrul…

- 30 de oameni au fost raniti in incendiile din centrul Portugaliei, in timp ce numeroase case si ferme au ars. 1.700 de pompieri au fost mobilizati in lupta cu flacarile. Acestia au anuntat, in cursul noptii, ca au inceput sa tina sub control focul, dar ca situatia inca este foarte grava. Autoritatile…

- Sute de pompieri au fost mobilizați în centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, potrivit BBC

- Cele trei incendii s-au declansat sambata, iar autoritatile au anuntat ca duminica au reusit sa tina sub control doua dintre acestea. Incendiile s-au raspandit rapid din cauza vantului puternic din regiune. Opt pompieri si 12 civili au fost raniti, iar Armata a decis mobilizarea soldatilor pentru a…

- Sute de pompieri au fost mobilizați in centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, potrivit BBC, potrivit mediafax.Cele trei incendii s-au declanșat sambata seara, iar autoritațile…

- Sute de pompieri, dintre care patru au fost raniti, au luptat sambata contra incendiilor care au cuprins o zona de munte din centrul Portugaliei unde focul a ucis peste o suta de persoane in 2017, au anuntat serviciile de prim-ajutor, noteaza AFP. Unul dintre pompieri este in stare grava,…

