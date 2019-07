Stiri pe aceeasi tema

- 30 de oameni au fost raniti in incendiile din centrul Portugaliei, in timp ce numeroase case si ferme au ars. 1.700 de pompieri au fost mobilizati in lupta cu flacarile. Acestia au anuntat, in cursul noptii, ca au inceput sa tina sub control focul, dar ca situatia inca este foarte grava. Autoritatile…

- Mai multe incendii de vegetație au izbucnit in acest weekend in Portugalia, țara lovita de valul de canicula, ceea ce face stingerea focului cu atat mai dificila. Autoritațile portugheze au mobilizat peste 1300 de pompieri pentru a stinge focurile. Cel putin opt persoane au fost ranite in urma incendiilor…

- Cele trei incendii s-au declansat sambata, iar autoritatile au anuntat ca duminica au reusit sa tina sub control doua dintre acestea. Incendiile s-au raspandit rapid din cauza vantului puternic din regiune. Opt pompieri si 12 civili au fost raniti, iar Armata a decis mobilizarea soldatilor pentru a…

- Sute de pompieri au fost mobilizați in centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, potrivit BBC, potrivit mediafax.Cele trei incendii s-au declanșat sambata seara, iar autoritațile…

- Sute de pompieri, dintre care patru au fost raniti, au luptat sambata contra incendiilor care au cuprins o zona de munte din centrul Portugaliei unde focul a ucis peste o suta de persoane in 2017, au anuntat serviciile de prim-ajutor, noteaza AFP. Unul dintre pompieri este in stare grava,…

- In aceasta perioada, proprietarii de terenuri limitrofe cu padurile, obisnuiesc sa isi igienizeze zonele agricole prin incendierea miristilor, dar se constata si o intensificare a turismul si a drumetiilor in natura, crescand astfel riscurile producerii unor incendii, care se pot extinde rapid si la…

- O plata unica de 6.500 de euro pentru fiecare portughez care se reintoarce sa munceasca in Portugalia, astfel spera guvernul de la Lisabona sa-i determine pe cei plecati din tara odata cu criza economica sa revina acasa. Propunerea este cuprinsă în ''Programul Întoarcerea'', aprobat…

- Prim-ministrul Antonio Costa a amenintat vinerea trecuta ca va demisiona daca Adunarea va vota versiunea finala a textului, adoptata cu o zi inainte de comisia parlamentara de educatie datorita unei aliante neasteptate a doua partide de dreapta cu formatiuni ale stangii radicale care sustin executivul.…