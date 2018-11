Incendii violente în California soldate cu 5 morţi; Malibu, ameninţată de flăcări Cel putin cinci oameni au murit vineri, prinsi de flacari in masinile lor, intr-un incendiu violent ce afecta nordul Californiei in timp ce, mai la sud, statiunea Malibu era amenintata de asemenea de flacari ce se propagau rapid, transmite AFP. Echipa serifului din comitatul Butte a decoperit cele cinci victime joi in localitatea Paradise, la nord de capitala Sacramento, acolo unde toti cei 26.000 de locuitori primisera ordin de evacuare. "Potrivit primelor constatari, victimele se aflau in vehiculele lor" incercand sa fuga, a precizat serviciul serifului, adaugand ca, din cauza arsurilor, acestea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un incendiu violent care devasta vineri nordul Californiei, in timp ce mai la sud celebra statiune balneara Malibu era amenitata de alt focar, care se extindea rapid, relateaza AFP, conform news.ro.”Stim ca au fost ranite persoane si stim ca sunt morti…

- Potrivit autoritatilor americane, exista la ora actuala persoane moarte, a informat presa americana, vineri, care citeaza Biroul de servicii de urgenta al guvernatorului Californiei, Mark Ghilarducci. Un oras de 26.000 de locuitori aflat in Sacramento (California), a fost distrus partial…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un incendiu violent care devasta vineri nordul Californiei, in timp ce mai la sud celebra statiune balneara Malibu era amenitata de alt focar, care se extindea rapid, relateaza AFP.

- UPDATE – ora 12:22 Aproximativ 30.000 de persoane au fost evacuate in cursul zilei de joi in nordul Californiei (SUA) care in ultimele ore a devastat localitatea Paradise, unde mai multe case si cladiri publice precum scoli sau lacasuri de cult au fost complet cuprinse de flacari, relateaza vineri…

- Incendiul declansat joi in nordul Californiei a luat proportii cu mare viteza de-a lungul zilei, iar de la 2.000 de hectare arse initial suprafata s-a marit la 7.000 de hectare devastate in doar 6 ore, ceea ce a obligat evacuarea a peste 20.000 de persoane, au informat autoritatile locale citate de…

- Incendiul declansat joi in nordul Californiei a luat proportii cu mare viteza de-a lungul zilei, iar de la 2.000 de hectare arse initial suprafata s-a marit la 7.000 de hectare devastate in doar 6 ore, ceea ce a obligat evacuarea a peste 20.000 de persoane, au informat autoritatile locale citate de…

- Incendiul declansat joi in nordul Californiei a luat proportii cu mare viteza de-a lungul zilei, iar de la 2.000 de hectare arse initial suprafata s-a marit la 7.000 de hectare devastate in doar 6 ore, ceea ce a obligat evacuarea a peste 20.000 de persoane, au informat autoritatile locale citate…

- Incendiul 'Delta' a mistuit aproximativ 6.200 de hectare din nordul Californiei (SUA) in mai putin de 24 de ore, potrivit Serviciului Forestier din SUA (U.S. Forest Service), citat joi de EFE. Focul s-a declansat miercuri la ora locala 12:51 (19:51 GMT) in apropiere de Lakehead, o mica localitate…