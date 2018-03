Stiri pe aceeasi tema

- Circa 70 de case au fost avariate sau distruse in Tathra, un sat balnear pitoresc de pe coasta sudica a statului New South Wales, devastat duminica de un incendiu.Aproximativ 40.000 de hectare de teren au fost arse in sud-vestul statului vecin Victoria, unde in timpul weekend-ului au fost…

- Temperaturile ridicate si vanturile puternice au alimentat aparitia unor incendii masive de vegetatie in Australia, au declarat autoritatile, precizand ca flacarile au distrus zeci de locuinte si a ucis numeroase animale. Circa 70 de case au fost avariate sau distruse in Tathra, un sat…

- Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale.

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o ferma zootehnica. Incendiul a pornit dupa ce un angajat al fermei a folosit flacara deschisa intr-unul din grajdurile de animale.

- Un incendiu violent a izbucnit luni la grajdul de animale din Vadeni. 100 de vitei au murit, iar acoperisul si tocaria au fost distruse. „Au ars acoperisul grajdului construit din grinzi de lemn acoperit cu placi din azbociment, izolat cu stuf si vata minerala, pe o suprafata de circa 1.000…

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, sublocotenent George Cretu, incendiul a cuprins un apartament de circa 50 de metri patrati in care traiau o femeie de circa 40 de ani si mama acesteia, de circa 70 de ani. Doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere incendii cu apa…

- Un agent de securitate a murit in urma unui infarct in cadrul unor incidente de dinaintea meciului Athletic Bilbao - Spartak Moscova, din returul 16-imilor Ligii Europa.Citește și: Probleme pentru iubitul Elenei Basescu! De ce a fost CHEMAT la tribunal Agentul a intrat in stop cardiorespirator…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Dan Udrea e romanul care a murit in Malta in timpul unei furtuni puternice. Barbatul, in varsta de 38 de ani, și-a pierdut viața, dupa ce un copac smuls din radacini de vijelie s-a prabușit peste furgoneta pe care o conducea. Romanul și soția sa, Irina, se stabilisera in orașul Mosta din Malta. Presa…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters.Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic Glasgow, dupa…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Una dintre cele mai mari colectii de animale impaiate din Europa se afla la Chisinau. La Muzeul de Stiinte Naturale al Universitatii de Stat din Moldova pot fi admirate peste 14 mii de exponate, iar o buna parte din ele sunt unice in lume.

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Potrivit sursei citate, incendiul a fost declansat la un depozit de furaje, iar pentru stingerea focului pompierii botosaneni au actionat mai bine de 13 ore. La fata locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Botosani, cu trei autospeciale cu apa si spuma, precum…

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- O masina a intrat in multime, la Moscova. Din pacate, un om si-a pierdut viata, iar mai multi se afla in stare grava la spital. Socant este ce au gasit autoritatile in portbagajul masinii!

- Circa 100 de persoane au urcat sambata, 20 ianuarie, pe masivul Petreasa din Muntii Apuseni pentru a participa la parastasul organizat de Romanita Iovan in memoria fostului sau sot, Adrian Iovan, si a studentei Aura Ion, decedati in accidentul aviatic de acum 4 ani.

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie.

- Scene de groaza pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro: un sofer care sustine ca a pierdut controlul volanului a lovit in plin un grup de turisti aflat pe promenada. Un bebelus a fost ucis si cel putin 14 adulti au fost raniti.

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro. Din primele informații, poliția a anunțat ca, aparent ar fi vorbade un accident, aceleași surse precizand ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane…

- Holly Butcher, din New South Wales, Australia, a redactat o scrisoare in ultimele zile de viața și și-a rugat familia ca textul sa fie facut public dupa ce moare, scrie digi24.ro. Pe 4 ianuarie, fata a pierdut lupta cu Sarcomul Ewing, o tumora maligna osoasa foarte agresiva, care apare mai ales la…

- Aceasta concluzie a fost facuta de oamenii de știința, dupa ce au auzit povestirile aborigenilor, care au descris pasarile ce se aflau in apropierea locului incendierii, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Cercetatorii au dus discuții cu reprezentanții a 12 triburi din Australia de Nord, in…

- Sute de fani si imitatori ai lui Elvis Presley au invadat joi Gara Centrala din Sydney si au dansat in timp ce asteptau "Blue Suede Express" pentru a-i duce la un festival anual dedicat aniversarii nasterii artistului, informeaza DPA si AFP. Acesti fani infocati ai cantaretului, care a…

- Descoperirea unor ramasite fosilizate ale unui liliac gigantic ce a trait in Noua Zeelanda in urma cu milioane de ani demonstreaza ca acest stat insular din Oceanul Pacific a adapostit odata o mare varietate de creaturi cu blana, relateaza joi DPA. In prezent, intreaga fauna de animale…

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- Este stare de urgenta in mai multe state americane. Ciclonul-bomba, asa cum a fost numit, a lovit deja nordul si estul Statelor Unite. Sunt deja 18 oameni ucisi de ger, iar ninsorile si viscolul vor inrautati situatia. Se anunta temperaturi extreme. Americanii nu au mai trait de zeci de ani o asemenea…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa…

- Un om a murit si alti 26 au fost raniti in urma unei furtuni puternice care a lovit, miercuri, teritoriul Frantei, iar zeci de mii de locuinte au ramas fara energie electrica, au anuntat autoritatile franceze, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Romanii care locuiesc in sudul si sud-vestul Germaniei au inceput sa posteze pe site-urile de socializare detalii despre dezastrul lasat de furia naturii, care a avut loc miercuri, pe 3 ianuarie, si a durat trei ore.

- Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit de fulger in Kings Canyon, din centrul Australiei, a anuntat marti politia, citata de DPA. Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri...

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Tragedie aeriana in Australia, in ultima zi din an! Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce hidroavionul in care se aflau s-a prabusit intr-un fluviu, in apropiere de Sydney, a anuntat politia locala. Accidentul aviatic, a carui cauza nu este cunoscuta deocamdata, a avut loc pe fluviul Hawkesbury,…

- Un avion de lux s-a prabușit in Australia, in ultima zi a anului. Toți cei șase pasageri ai aeronavei au murit. Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la…

- In aceasta noapte (miercuri spre joi – n.r.), in jurul orei 02.20, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu in comuna Urechești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din…

- In aceasta noapte, in jurul orei 02.20, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu in comuna Urechești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului…

- Aproximativ 100 de oi au murit, marți, dupa ce au fost lovite intre Targu Mureș și Ungheni de un tren Interregio, in care erau 40 de calatori, și care se indrepta spre Budapesta. Potrivit unui comunicat de presa trimis, marți, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș, turma de oi se deplasa…

- O femeie cu sindromul neuron motor periferic care a strans mai mult de 40.000 de lire sterline pentru a-și aduce copiii sa locuiasca alaturi de sora ei in Australia, a murit. Sam Kyme, avea 34 de ani și locuia in Banbury. Femeia nu mai putea merge sau vorbi, dar a reușit sa faca un site de strangere…

- Gradina Zoologica din Londra a fost redeschisa dupa incendiul de sâmbata în care au murit mai multe animale si în urma caruia mai multi angajati au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cauza izbucnirii incendiului în zona destinata copiilor, Animal…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, relateaza duminica agentiile EFE si ...

- De la inceputul lunii decembrie o parte a populatiei din California a avut de suferit. Incendiile care au cuprins zona sunt cele mai puternice din istoria Statelor Unite. Flacarile s-au extins pe o suprafata de peste 110 mii de hectare si au parjolit tot. Mii de familii au ramas fara case, nevoiti sa…

- Incendiile care au cuprins California sunt cele mai puternice din istoria Statelor Unite. Flacarile s-au extins pe o suprafata de peste 110 mii de hectare. Pompierii sunt in alerta intrucat nu reusesc sa tina sub control focarele.

- Clipe de groaza in centrul metrolopei australiene Melbourne, dupa ce o masina 4x4 a intrat in multime, lovind cel putin 16 oameni, relateaza Herlad Sun. Barbatul aflat la volanul masinii a fost arestat, iar politia ia in calcul si varianta unui atac terorist. Potrivit mesajul postat pe twiiter de politia…

- Alerta in Australia! O masina 4x4 a intrat in multime, intr-o statie de tramvai, lovind cel putin 15 oameni, in centrul metropolei australiene Melbourne. Potrivit celor mai noi informatii, doi suspecti au fost arestati. Unul este soferul masinii, al doilea este un barbat care a fugit din autoturism…

- Clipe de groaza in centrul metrolopei australiene Melbourne, dupa ce o masina 4x4 a intrat in multime, lovind cel putin 16 oameni, relateaza Herlad Sun. Potrivit celo mai noi informatii, doi suspecti au fost arestati.