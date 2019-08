Incendii pe insule. Atenționare de călătorie în Spania Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei cu privire la incendiul in zona muntoasa din centrul insulei spaniole Gran Canaria, pe care autoritatile l-au incadrat ca o calamitate de nivelul 2, conform procedurilor de interventie in caz de urgenta. In contextul extinderii incendiului, autoritatile au procedat deja la evacuarea a peste 1000 de persoane, iar anumite segmente de infrastructura si drumuri publice au fost inchise, fiind activata unitatea militara de urgenta si s-a cerut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

