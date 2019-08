Incendii Pădurea Amazoniană. Columbia, pact regional pentru Amazonia în faţa ONU ''Vrem sa creem un pact de conservare intre tarile care impartasesc acest teritoriu amazonian'', a declarat seful statului in satul indigen din Isla Ronda, in extremitatea sudica a tarii, la granita cu Peru si Brazilia. 'In prezent nu avem o situatie a incendiilor comparabila cu cea din Brazilia, dar trebuie sa ne ferim, iar aceasta vizita este destinata sa traga un semnal de alarma', a adaugat Duque. Inainte de a-si prezenta propunerea la ONU, presedintele columbian de dreapta va prezenta acest pact in cadru consiliului de ministri binational pe care il va tine martea viitoare cu omologul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele columbian Ivan Duque a declarat ca va prezenta o propunere privind un pact regional pentru conservarea Amazoniei la Adunarea Generala a ONU de la New York, in septembrie, in raspuns la incendiile care afecteaza ''plamanul'' planetei, relateaza AFP. ''Vrem sa creem…

- Pe fondul unei condamnari tot mai mari la nivel mondial, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui numar record de incendii care se raspandesc in padurea amazoniana,...

- Pe fondul unei condamnari tot mai mari la nivel mondial, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui numar record de incendii care se raspandesc in padurea amazoniana, informeaza Reuters. Dupa ce mai intai a sustinut…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus ca numarul record de incendii din Padurea Amazoniana reprezinta o „criza internationala”, care trebuie sa fie printre principalele subiecte abordate in cadrul Summitului G7 din acest sfarsit de saptamana, informeaza BBC News.

- Numarul incendiilor de padure in Brazilia a crescut cu 83% de la inceputul anului 2019, comparativ cu anul precedent, in special in Amazonia, din cauza defrisarilor si a secetei. Intre ianuarie si august 2019, in tara s-au inregistrat 72.843 de incendii, fata de 39.759 pentru intreg anul 2018, potrivit…

- Intre ianuarie si august 2019, in tara s-au inregistrat 72.843 de incendii, fata de 39.759 pentru intreg anul 2018, potrivit cifrelor oferite de Institutul National de Cercetare Spatiala (INPE), care observa in special evolutia padurii in Brazilia.Cresterea numarului de incendii de padure…

- Un document elaborat la Vatican prevede ca Biserica romano-catolica ar trebui sa ia in considerare hirotonisirea ca preoți a barbaților casatoriți daca sunt mai in varsta, au o familie stabila și se bucura de o buna reputație in comunitațile lor, transmite Reuters. Masura ar urma sa fie aplicata in…

- Cunoscut pentru frizura sa unica, fostul portar Rene Higuita, acum în vârsta de 52 de ani, a declarat ca se va tunde în cazul în care nationala Columbiei nu va câstiga Copa America, scrie News.ro. "Daca nu va câstiga Columbia, atunci ma voi tunde. Columbia…