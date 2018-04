Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de sambata spre duminica, s-a intervenit in mod succesiv, in decurs de mai putin de o ora, pentru stingerea a trei incendii produse la autoturisme stationate.

- 8 autoturisme au fost distruse sau avariate noaptea trecuta, in București, in urma a trei incendii care au fost provocate intenționat, potrivit Poliției. Jandarmii din Capitala au anunțat duminica dimineața ca au depistat, in zona Calea Grivitei, un barbat care ...

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- Un cetatean turc aflat la volanul unui autoturism a lovit opt masini parcate pe strada Doamna Ghica din Capitala. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Barbatul a fost dus la Institutul National de Medicina Legala pentru prelevarea de probe biologice. La testarea cu alcoolscopul a rezultat o alcoolemie…

- Un cetatean turc aflat la volanul unui autoturism a lovit opt masini parcate pe strada Doamna Ghica din Capitala, fara a se inregistra victime. Barbatul a fost dus la Institutul National de Medicina Legala pentru prelevarea de probe biologice.Brigada Rutiera a anuntat, duminica dimineata,…

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) - Calea Griviței.

- * IJJ Sibiu este beneficiarul unui contract peste un milion euro, prin Programul REGIO 2014-2020 In judetul Sibiu se investeste sustinut pentru imbunatatirea eficientei energetice si pentru reducerea consumurilor nejustificate de energie. Astazi, la Alba Iulia, a fost semnat contractul de finantare…

- Un barbat din Brasov, suspectat ca si-a ucis sotia si copiii, o fata si un baiat de 13, respectiv 18 ani, este cercetat de politisti. Din primele informatii, se pare ca dupa comiterea faptei, suspectul s-ar fi predat politistilor. Un barbat din Brasov este suspectat ca si-a ucis sotia si copiii, fara…

- Reacția Patriarhiei in cazul sindicaliștilor care ar fi urinat pe Biserica Kretzulescu. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane au cerut „mustrarea” celor doi angajați MAI care și-ar fi facut nevoile pe lacașul de cult. De cealalta parte, sindicaliștii spun ca Primaria Capitalie nu a amplasat toalete…

- La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:· str.V.Lupu, direcția spre str.C Stere;· intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga - Ștefan cel Mare.Sectorul CENTRU:· șos.Hincești – str.

- Tudor Pop a inventat, la 17 ani, alaturi de colegii sai de la Liceul Ion Luca Caragiale din Capitala, o pereche de ochelari – Mitra Glasses – care-i ajuta pe nevazatori sa-si castige independenta. Inventia sa a fost premiata peste tot in lume, iar la anul, daca Tudor Popa strange suficienti bani, ar…

- Un motociclist a "ZBURAT" de pe sosea, in sectorul Buiucani al Capitalei. Totul s-a intamplat dupa o masina a dat peste soferul motocicletei.La locul producerii accidentului au sosit un echipaj al politiei si doua ambulante.

- Drumurile de acces de la un santier de pe strada Studentilor din Capitala arata ca o adevarata mocirla. Camioanele care transportau pe timp de ploaie deseurile de pe urma demolarii unei cladiri aduceau tot noroiul in strada.

- Accident grav in Capitala, duminica seara. Trei masini au fost implicate intr-un grav accident care s-a produs pe Soseaua Gheorghe I. Sisesti la intersectia cu strada Oaspetilor, potrivit ISU.

- Sase masini au fost distruse, in aceasta noapte, in Capitala de un sofer baut. Barbatul conducea haotic pe bulevardul Tineretului. A pierdut controlul volanului, a intrat in patru automobile parcate si a lovit o femeie ce tocmai coborase dintr-un autobuz.

- Festivalul Mucenicilor, in Parcul National din sectorul 2. Va amintiti aroma de nuci, miere si scortisoara cu care bunica alunga Babele sucite si pline de capricii in vremea copilariei? Toate secretele ei vor fi dezvaluite din 8 pana in 11 martie, la Targul Mucenicilor din Capitala, care are loc in…

- S-au facut primii pasi in construirea noului Spital de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Unitatea medicala va fi ridicata pe un teren de sapte hectare situat pe Soseaua Bucuresti-Targoviste, in sectorul 1.

- Circulatia tramvaielor a fost blocata, luni, timp de cateva zeci de minute, pe Calea Mosilor din Capitala, in urma unui accident usor. Potrivit Brigazii Rutiere, o persoana a fost transportata la spital. Acidentul a avut loc pe Calea Mosilor si au fost implicate doua autovehicle, iar cauza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- 468 de persoane fara adapostau fost cazate in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor. Dintre cele 468 de persoane cazate la Pallady, 22 au fost aduse cu ambulanta de la spitale, iar alte 28 au fost identificate…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a injunghiat mortal un vecin in scara unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Atunci cand politistii au ajuns la fata locului, au descoperit, in apartamentul in care agresorul locuia, si cadavrul iubitei lui in varsta de 24 de ani. Anchetatorii au descoperit…

- Aseara, in jurul orei 21.30, politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza municipiului. Verificarile efectuate la fata locului au relevat ca accidentul s-a produs pe fondul neacordarii prioritatii de trecere. Un tanar de 28 de ani, care conducea un autoturism…

- Azi noapte, in jurul orei 1.00 un tanar in varsta de 24 de ani, din Tisau, care conducea un autoturism pe B-ul Unirii, din directia Ploiesti - Maracineni, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a acrosat 5 autoturisme parcate pe marginea strazii.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii Detasamentului Caracal si Garzii Stoenesti au intervenit, sambata, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD, in municipiul Caracal, pe strada Antonius Caracalla, la un incendiu puternic…

- Primul incendiu a avut loc in cartierul Bucurestii Noi. In locuinta se aflau 5 persoane, iar potrivit anchetatorilor incendiul a fost provocat de un membru al familiei cunoscut cu probleme psihice. Barbatul a murit carbonizat. La mansarda locuintei se aflau fratele victimei si sotia sa care au sarit…

- Peste 500 de jandarmi vor actiona in Bucuresti pentru asigurarea ordinii publice in imediata apropiere a Arenei Nationale, precum si pe traseele de deplasare a suporterilor la partida de fotbal dintre FCSB si Lazio, care se va disputa joi, incepand cu ora 22,05. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Un nedorit eveniment rutier a avut loc, miercuri, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. In prima faza, circulatia autovehiculelor a fost oprita. Doua autoturisme s-au lovit, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A1, mai exact pe banda 1, din cate au precizat reprezentantii Centrului Infotrafic. La locul…

- Doi tineri au fost prinsi de politistii de patrulare in timp ce se plimbau pe strada cu aproape un kilogram de marijuana. Indivizii in varsta de 22 si 23 de ani au fost retinuti in sectorul Rascani al Capitalei pentru ca aveau un comportament straniu.

- Alexandra Pacuraru a nascut o fetița perfect sanatoasa. Zenovia Maria este cel de-al doilea copil al realizatoarei TV, care s-a retras recent de pe micul ecran. Micuta a avut 3.30 kilograme si 52 de centimetri, a primit nota 10 la nastere si este perfect sanatoasa. Zenovia provine din greaca si inseamna…

- Sotia soferului care a provocat accidentul din centrul Capitalei, aflata cu el in masina, spune ca barbatul ar fi consumat droguri. De altfel, in masina acestuia a fost gasit un praf alb, care a fost trimis la analize, afirma surse din randul anchetatorilor. Sotia soferului a mai sustinut ca acesta…

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul uneia dintre masinile avariate era beat si a provocat accidentul.

- Peste 150 de jandarmi vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre F.C. DINAMO Bucuresti - CS U Craiova, din cadrul Ligii I, care se va disputa duminica, 04 februarie a.c., pe stadionul 'Dinamo' din Capitala, incepand cu ora 20:45. …

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Un sofer a ramas cu masina in mijlocul drumului dupa ce doua dintre roti s-au desprins. Incidentul a avut loc in Capitala pe Calea Grivitei, luni dupa-amiaza, cand traficul era aglomerat.

- In capitala, pe alocuri, suprafața carosabila este acoperita cu ghețuș. Totodata, s-au produs patru accidente rutiere: Intersecția strazilor Grenoble – Costiujeni; Str. Otovasca 20; Bd. Decebal 6/1; Bd. Decebal 63. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul BUIUCANI: str. V. Lupu…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- La aceasta ora, flux majorat de transport se stabilește: Sectorul BUIUCANI: Sensul giratoriu de la intersecția strazilor: C.Ieșilor – I.Creanga - bd.Ștefan Cel Mare; str.M.Viteazul direcția spre bd.Ștefan cel Mare. Sectorul CENTRU: pe bd.Ștefan cel Mare de la str.Ciuflea pina la str.Ismail; pe str.Ismail…

- Un jandarmul a fost filmat in timp ce mergea cu o masina a Jandarmeriei pe sens interzis pe strada Uruguay din Sectorul 1. Jandarmeria Capitalei anunta luni ca soferul este angajat al unitatii din anul 2007 si se afla in timpul serviciului. Jandarmul are 31 de ani si detine gradul de plutonier…

- Jandarmeria Capitalei anunta luni ca soferul care a condus o masina a Jandarmeriei pe sens interzis pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei este angajat al unitatii din anul 2007 si se afla în timpul serviciului.

- Jandarmeria Capitalei anunta luni ca soferul care a condus o masina a Jandarmeriei pe sens interzis pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei este angajat al unitatii din anul 2007 si se afla in timpul serviciului. Jandarmul are 31 de ani si detine gradul de plutonier major. "Acesta…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza, referitor la jandarmul filmat in timp ce lovea cu pumnul mai multi protestatari, ca presiunea la care sunt supuse fortele de ordine prezente la astfel de evenimente poate genera aceste comportamente. "Referitor la misiunea desfașurata de Jandarmeria Capitalei cu ocazia…

- Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au incercat sa opreasca…

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.

- La interscția strazilor:Grenoble – Traian, accident rutier. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul BUIUCANI: intersecția cu sens giratoriu: Calea Ieșilor – I. Creanga – bd. Ștefan cel Mare; str. V. Lupu direcția spre str. C. Stere; Sectorul CENTRU: str. Gh. Asachi - Ismail…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Nu au lipsit nici scandalurile dupa petrecerile de Revelion. Aseara a avut loc o intamplare ca-n filme! In Bucuresti, dupa miezul noptii, un client a sarit in fata unui taxi, suparat ca soferul nu ar fi vrut sa opreasca sa il ia. Taximetristul si-a pierdut rapid rabdarea si l-a purtat pe barbat cativa…