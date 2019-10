Incendii in SUA: zeci de mii de persoane evacuate si stare de urgenta in California

Turist gasit inconstient intr-o rapa din zona Muntilor Tibles

In cursul noptii de duminica, 27 octombrie, un turist aflat in excursie in zona Muntilor Tibles, a fost gasit incostient de colegii lui, dupa ce a cazut intr-o rapa. O echipa Salvamont Maramures formata din 10 persoane s-a deplasat la locul accidentului. “Dupa o interventie intr-o… [citeste mai departe]