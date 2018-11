Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci si una de persoane au murit in incendiile care devasteaza nordul si sudul Californiei, alimentate de rafale de vant violente care ingreuneaza lupta impotriva flacarilor, relateaza AFP, potrivit news.ro.Alte sase corpuri au fost gasite in nordul Californiei, devastat de incendiul denumit "Camp…

- Salavatorii au descoperit sambata trupurile a 14 persoane ucise de incendiu, cel mai grav inregistrat vreodata in California, a declarat seriful din regiunea Butte, unde se gaseste Paradise, un oras cu 27.000 de locuitori, la nord de Sacramento, capitala Californiei. "Astazi, inca 14 trupuri au fost…

- Incendiul declansat joi in nordul Californiei a luat proportii cu mare viteza de-a lungul zilei, iar de la 2.000 de hectare arse initial suprafata s-a marit la 7.000 de hectare devastate in doar 6 ore, ceea ce a obligat evacuarea a peste 20.000 de persoane, au informat autoritatile locale citate de…

