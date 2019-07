Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia a cerut luni ajutorul bombardierelor cu apa spaniole pentru a lupta impotriva incendiilor de padure care, din cauza vanturilor puternice, s-au reaprins in cursul serii, intr-o regiune din centrul tarii in care flacarile au ucis peste o suta de persoane in urma cu doi ani, relateaza AFP…

- China a anuntat luni ca va impune taxe anti-dumping pentru unele produse din otel importate din Uniunea Europeana, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia, transmite Reuters potrivit news.ro.Tarifele cuprinse intre 18,1% si 103,1% vor fi aplicate taglelor din otel inoxidabil si tablei laminate…

- Uniunea Europeana pregateste suspendarea dialogului la nivel inalt cu Ankara si a negocierilor privind transportul aerian, ca reactie la forajele maritime ale Turciei in zona economica exclusiva a Ciprului, considerate ilegale, informeaza Reuters. Agenţia a consultat un proiect de rezoluţie…

- Fostul șef al Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva și fostul premier finlandez Alexander Stubb, au fost propuși în mod informal pentru a candida la șefia Fondului Monetar Internațional, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, unul dintre candidatii conservatori la postul de premier dupa anuntata retragere a Theresei May, a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord nu este o optiune pentru viitorul prim-ministru, relateaza miercuri agentia Reuters.…

- Banca americana Goldman Sachs a anuntat luni ca a intrat in negocieri exclusive cu fondul de investitii francez PAI Partners in vederea achizitionarii lantului de hoteluri B&B Hotels, informeaza Reuters. Într-un comunicat de presă, Goldman Sachs Merchant Banking Division şi PAI Partners…

- Un nou referendum asupra retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) este mai probabil daca negocierile dintre guvernul condus de Theresa May si Partidul Laburist aflat in opozitie vor esua, a estimat vineri un influent parlamentar laburist, informeaza Reuters. "Daca negocierile…

- Peru, Ecuador și Columbia au semnat miercuri o înțelegere comerciala cu Marea Britanie, în contextul ieșirii acesteia din Uniunea Europeana, a informat Ministerul peruvian pentru Comerț și Turism, relateaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters. Înțelegerea, care…