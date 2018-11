Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost gasite in masinile lor, iar alta in apropiere, pe pamant. "Din cauza arsurilor, aceste persoane, care incercau sa fuga, nu au putut fi identificate inca", au precizat serviciile de interventie. Trei victime au fost descoperite langa o casa, iar o alta in locuinta sa. Zeci de persoane…

- Incendiul care afecteaza comitatul californian Ventura, care a determinat evacuarea localitatilor luxoase Malibu si Calabasas, unde locuiesc numeroase vedete de la Hollywood, i-a obligat sa-si paraseasca casele pe Lady Gaga, Kim Kardashian, Guillermo del Toro si alte staruri, relateaza sambata EFE.…

- Starleta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si si-a rugat fanii "sa se roage pentru Calabasas", zona in care se afla locuinta sa si a rapperului Kanye West. Si Kourtney Kardashian, sora lui Kim, a fost nevoita sa isi paraseasca locuinta, aflata in vecinatate. Incendiul a izbucnit in zona…

