- Un barbat din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, relateaza vineri DPA. Toate victimele au consumat cantalup cultivat la o ferma de langa orasul Griffith, la 575 de kilometri…

- Autoritatile australiene investigheaza furtul unui dinte fosilizat de rechin preistoric, avand marimea de trei ori mai mare decat cel al marelui rechin alb, si care a trait in urma cu milioane...

- Un violent incendiu care s-a inregistrat in noaptea de vineri spre sambata a transformat in scrum un garaj si un grajd din localitatea Radaseni. Flacarile de cativa metri inaltime amenintau sa cuprinda si cladirile invecinate, astfel incat pompierii au avut o misiune extrem de dificila.Timp de ...

- Autoritatile din comuna Sacelu nu au primit inca fondurile necesare pentru repararea scolii din localitate, distrusa recent intr-un incendiu. Flacarile au izbucnit de la sistemul de incalzire, chiar in timpul in care elevii se aflau la ore. Imobilul nu a ...

- Alți 18 oameni au murit in Papua Noua Guinee, dupa un nou cutremur. Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața in urma unui cutremur cu magnitudinea 6.7, care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Hihghlands din Papua Noua guinee, cifra amplificand bilanțul deceselor…

- Flacarile izbucnite in doua gospodarii la sfarsit de saptamana au lasat in urma pagube importante. Un barbat a ramas fara locuinta la Zamostea, iar o magazie cu lemne a fost distrusa in totalitate in comuna Arbore.Un incendiu izbucnit intr-o gospodarie, duminica la pranz, a fost sesizat in jurul ...

- Pompierii maramureșeni au lichidat 4 incendii in ultimele 24 de ore. Militarii din cadrul Detașamentului Sighetu Marmației au lichidat un incendiu izbucnit la un coș de fum. In urma incendiului a ars doar funinginea din coșul de evacuare al fumului. Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Bogdan…

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20,00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vremii nefavorabile,…

- Procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete "HIMARS" a fost finalizata luni prin semnarea scrisorii de oferta si acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA) specifica Programului Foreign Military Sales - FMS, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului…

- Autoritatile din judetul Bacau au decis, luni dimineata, inchiderea preventiva a unui drum judetean, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Andrei Constantin Grecu. Potrivit acestuia, traficul este…

- Cod galben pentru temperaturi foarte scazute Foto: pixabay.com. Este cod galben de frig, pâna joi, în toata tara. Începând de la noapte, meteorologii au emis un cod portocaliu de ger pentru Bucuresti si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea.…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marți seara, intr-o gospodarie din comuna Bosanci, focul pornind dintr-un atelier de tamplarie care era aproape lipit de casa de locuit a aceleiasi familii. Flacarile s-au extins si la acoperisul casei familiei Bivol, fiind stopate inainte de a distruge intreaga ...

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Ieri dimineața, un barbat din Secuia a sunat la 112 și a cerut ajutorul pompierilor. Casa vecinului sau, un barbat de 78 de ani, ardea ca o torța și nimeni nu se putea apropia pentru a stinge valvataia. Flacarile inalte de cațiva metri cuprinsesera locuința și intreg acoperișul. La un moment dat, acesta…

- A fost panica in cartierul buzoian Micro XIV dupa ce o magazie metalica a fost cuprinsa de flacari. Pompierii sosiți la fața locului au stins incendiul, insa din mica anexa nu a mai ramas aproape nimic. Flacarile au izbucnit in jurul orei 21:00, in apropierea blocului 5 C, zona de la capatul lui 7.…

- Autoritațile locale se tem ca așezarea lor sa nu se transforme intr-un oraș-fantoma, mai ales ca populația a scazut de la aproximativ 2.200 de oameni la 1.300. Cei care vor sa se mute in Ollolai trebuie sa indeplineasca o condiție. Toți cei care preiau casele vechi trebuie sa se angajeze printr-un…

- Ollolai se afla în zona montana a regiunii Barbagia, o insula pe Marea Mediterana din Sardinia. Frumusețea ei este umbrita de peisajul dezolant al miilor de locuințe abandonate. Locul ar putea fi exploatat, iar istoria ar putea atrage turiști. Tocmai de aceea, autoritațile locale încearca…

- Un apartament din sectorul Rașcani al Capitalei a fost cuprins de flacari in aceasta dimineața. Nicio persoana nu a fost ranita, intrucat in momentul izbucnirii incendiului, locatarii nu era acasa.In schimb, focul a facut scrum toate bunurile din locuinta.

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- Doua persoane aflate la un pas de înec au fost salvate de o drona în Australia. Salvamarii au observat ca tinerii erau în pericol, astfel ca au trimis repede o drona în zona respectiva, Din dispozitivul de zbor a cazut o pluta de salvare de care tinerii s-au ținut…

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- Peste 80 de pompieri intervin vineri dimineața pentru a stinge un incendiu violent la societatea de transport public din Tulcea. Flacarile au distrus 13 autobuze, iar alte trei au fost scoase la timp din garaje, inainte de a se face scrum.

- Autoritatile pentru protectia animalelor au declarat ca ancheteaza incidentul dupa ce responsabili locali au descoperit animalul tintuit in suruburi folosite in constructii pe un stalp al unui foisor, in Brooloo Park, din nord-estul statului Queensland, la 140 de kilometri nord de Brisbane."Era…

- Noapte de foc in Bistrița-Nasaud. Un autoturism din Bistrița și o rulota din Prundu Bargaului s-au facut scrum. In cazul rulotei din Prundu Bargaului, cercetarile pompierilor au scos in evidența faptul ca focul ar fi fost pus intenționat.

- Incendiile au distrus 200.000 de hectare de vegetatie in vestul si centrul Argentinei, a informat marti presa locala, citata de DPA, scrie agerpres.ro. Autoritatile depun "toate eforturile necesare" pentru a opri flacarile, a promis presedintele argentinian Mauricio Macri, dupa a survolat,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, incendiul a fost semnalat in jurul orei 23.30 la o casa de pe strada Odessa, in cartierul Viziru II. Flacarile au cuprins initial o locuinta si un imobil lipit de prima. Cinci autospeciale de stingere incendii si o ambulanta…

- Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney. Ultima data cand in zona a fost inregistrat o temperatura mai ridicata, de 47,8 grade Celsius, a fost in anul 1939. Organizatorii turneului international de tenis de la Sydney au intrerupt meciurile in jurul…

- Pompierii maramureseni au lichidat trei incendii in ultimele 24 de ore, din care doua s-au manifestat la cosurile de fum. Primul incendiu lichidat a fost in Viseu de Sus. Flacarile au distrus circa 15 metri patrati de acoperis din lemn, o centrala termica, 5 metri patrati de izolatie din polistiren…

- Un grup de neozeelandezi și-au construit o insula pentru a putea bea alcool de Anul Nou in public, dupa ce autoritațile au interzis consumul de bauturi alcoolice, scrie ABC Australia. Un grup de prieteni a venit cu un plan creativ pentru a evita interzicerea consumului de alcool de la Anul Nou, construind…

- Pompierii au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge doua incendii provocate intentionat de oamenii strazii. In ambele cazuri a fost vorba de case dezafectate din municipiul Pitesti.Miercuri seara, la ora 22.43, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma de la Detasamentul de Pompieri Pitesti…

- Cauzele incendiului sunt deocamdata necunoscute. Flacarile s-au raspandit cu mare rapiditate din cauza vanturilor puternice generate de furtuna Bruno, care s-a abatut asupra Insulelor Baleare si a unor regiuni ale Spaniei. Rafalele din Mallorca au inregistrat viteze de aproximativ 85 de kilometri…

- Un incendiu care a izbucnit miercuri in apropiere de statiunile turistice Pollenca si Port de Pollenca din insula Mallorca a distrus aproximativ 100 de hectare de vegetatie si a determinat evacuarea a peste 60 de locuinte, au anuntat joi serviciile de urgente spaniole, citate de Xinhua. …

- Incendiile care au cuprins California sunt cele mai puternice din istoria Statelor Unite. Flacarile s-au extins pe o suprafata de peste 110 mii de hectare. Pompierii sunt in alerta intrucat nu reusesc sa tina sub control focarele.

- Pompierii baimareni au intervenit ieri, 21 decembrie, cu 4 echipaje de stingere pe strada Margeanului din Baia Mare, unde acoperișul unei societați comerciale a fost cuprins de flacari. In momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta cu violența la acoperiș pe o suprafața de circa…

- Autoritatile au informat ca incendiul 'Thomas', care a mistuit, in doua saptamani, aproximativ 110.000 de hectare din sudul Californiei, este tinut sub control in proportie de 50 %, relateaza marti EFE. Potrivit Departamentului Forestier si de Paza impotriva Incendiilor din California, conditiile meteorologice,…

- Pompierii care lupta cu flacarile ce au facut ravagii in ultimele doua saptamani in California provocand doua decese si mistuind o regiune care masoara aproape o treime din suprafata...

- Autoritatile sunt in alerta maxima in judetul Satu Mare! Potrivit celor prezenti in localitatea Moftinu Micericol, unde arde o sonda de gaz, exista pericol de explozie. Flacarile au izbucnit azi-noapte. In aceste momente peste 30 de pompieri intervin, iar Raed Arafat, coordonator Dispeceratului pentru…