Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a promis luni, cu ocazia summit-ului G7 de la Biarritz, un ajutor de 10 milioane de lire sterline pentru conservarea padurii tropicale din Amazonia, afectata grav de incendii, informeaza AFP, potrivit news.ro"Toata saptamana am privit, ingroziti, cum padurea…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a preluat duminica un comentariu ofensator pe Facebook la adresa Primei Doamne a Frantei, Brigitte Macron, in timp ce unul dintre ministrii sai l-a catalogat drept 'cretin oportunist' pe seful statului francez, Emmanuel Macron, aflat in prima linie a presiunilor…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a preluat duminica un comentariu ofensator pe Facebook la adresa Primei Doamne a Frantei, Brigitte Macron, in timp ce unul dintre ministrii sai l-a catalogat drept 'cretin oportunist' pe seful statului francez, Emmanuel Macron, aflat in prima linie a presiunilor…

- Ivan Duque a declarat ca va prezenta o propunere privind un pact regional pentru conservarea Amazoniei la Adunarea Generala a ONU de la New York, in septembrie. Hotararea vine in urma incendiilor care afecteaza „plamanul'' planetei. In afara de Columbia si Brazilia, padurea amazoniana se intinde in…

- Tarile din Grupul tarilor puternic industrializate (G7) au convenit "sa ajute cat mai repede posibil tarile lovite" de incendiile ce s-au extins in ultimele zile in jungla amazoniana, a anuntat duminica presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a carui tara gazduieste summitul G7 la Biarritz. "Exista o…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata seara, pe Twitter, ca summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei) a inceput, promitand ca liderii statelor membre vor face tot posibilul pentru securitate, crearea de noi locuri de munca si combaterea inegalitatilor, transmite dpa, conform…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri ca va primi reprezentanti iranieni inainte de summit-ul G7 care se deschide sambata la Biarritz (sud-vestul Frantei) pentru a lucra asupra unor propuneri pentru salvgardarea acordului nuclear international privind programul

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat, sambata, ca il va primi pe omologul sau rus Vladimir Putin la resedinta sa de vara de la Bregancon (sud-est) pe data de 19 august, cu cateva zile inainte de summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), potrivit AFP. La finalul lunii iunie,…