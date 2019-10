Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi deosebit de rece marți, 8 octombrie. Temperaturile vor fi cuprinse intre 9 și 17 grade Celsius, in centrul țarii și estul țarii sunt șanse sa ploua, iar vantul va sufla cu putere pe litoral. Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece care este valabila pana marți dimineața,…

- Desi mai sunt inca trei luni pana la vara australa, in statul Queensland continua sa fie active 65 de incendii de padure, iar conditiile meteo adverse sunt prognozate si marti.Sefa executivului din Queensland, Jackie Trad, a informat ca 47 "de structuri", majoritatea locuinte, au fost afectate…

- Daca pana acum vara s-a prelungit spectaculos si septembrie a inceput cu zile fierbinti, iata ca meteorologii ne avertizeaza ca, in urmatoarele 24 de ore, in special in Moldova, temperaturile vor cobori cu peste 10 grade Celsius.

- In continuare vremea va fi calda, insa temperaturile mai scad cu cateva grade Celsius. In prima parte a saptamanii, meteorologii anunța cateva ploi și furtuni, insa tot va fi cald, cu maxime ce vor trece ușor de 30 de grade Celsius. Apoi, spre sfarșitul saptamanii temperaturile mai scad puțin, treptat,…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire, astfel ca marti si miercuri se vor atinge 35-36 de grade Celsius in mare parte din tara.Potrivit Romania TV, Duminica, vremea va fi predominant frumoasa si va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil si numai izolat, dupa-amiaza, mai ales…

- Un tata și-a lasat fiica de 10 ani incuiata in mașina, luni dupa amiaza, in plina canicula. Temperaturile au trecut de 36 de grade la umbra, iar intr-o mașina incinsa, acestea puteau ajunge chiar și la 60 de grade. Micuța in pericol de moarte a fost observata de un vatman al unui tramvai care nu mai…

- Vremea va fi ciudata saptamana care vine, cu modificari radicale de temperaturi. Astfel, daca in primele doua zile soarele va fi arzator și temperaturile caniculare, mijlocul saptamanii aduce o racire brusca. Temperaturile vor scadea cu 10 grade Celsius, astfel ca maximele vor atinge abia 24-25 de grade…

- Temperaturile din Israel au ajuns miercuri la cel mai inalt nivel de pana acum, a informat joi Serviciul meteorologic israelian, citat de dpa. Temperatura din Sodom, in zona Marii Moarte, a atins aproape 50 de grade Celsius miercuri, potrivit Serviciului meteorologic israelian. In timpul zilei, incendiile…