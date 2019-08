Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza cu privire la existenta unui risc ridicat de incendii de vegetatie (grad 4 din 5) pentru data de 15 august, pe fondul temperaturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atentioneaza romanii care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, pentru data de 12 august, exista un risc ridicat la incendii de vegetatie (grad 4 din 5) din cauza temperaturilor ridicate si a vantului puternic. In Croata, MAE informeaza cetatenii romani…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca, pe fondul temperaturilor ridicate, exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), incepand cu data de 6 august, pentru…

- Coșmarul nu s-a incheiat pentru Grecia, care in urma cu aproape doua saptamani a fost lovita de o furtuna puternica, in urma careia șapte persoane au murit. Acum, insa, anumite regiuni din țara se afla sub avertizare de incendiu.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța cetațenii romani care se afla in Grecia ca, pentru urmatorul interval de timp, serviciul local de meteorologie a emis o prognoza de vreme nefavorabila – ploi torențiale, furtuni, vant in rafale si grindina, se arata intr-un comunicat remis presei de catre MAE. Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru urmatorul interval de timp, serviciul local de meteorologie a emis o prognoza de vreme nefavorabila, respectiv ploi torentiale, furtuni, vant in rafale si grindina.

Ministerul de Externe, AVERTISMENT de ULTIMA ORA pentru cetățenii romani care calatoresc in Grecia: Incendii de vegetație in Rhodos

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie grad 4 din 5 in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…