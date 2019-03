Incendii de vegetaţie izbucnite în Portugalia din cauza creşterii temperaturilor Sute de pompieri se luptau marti cu doua incendii de vegetatie de proportii in nordul Portugaliei, fortand autoritatile sa suspende cursurile in scoli si sa inchida drumuri, relateaza Reuters.



In lipsa ploilor si din cauza temperaturilor mai ridicate decat media in aceasta perioada a anului, ajungand luni la 28 de grade Celsius in unele regiuni, Portugalia se afla in alerta de la inceputul acestei saptamani pentru incendii de vegetatie.



Conditiile meteorologice se aseamana cu cele care au condus la izbucnirea unui incendiu de vegetatie devastator in orasul Pedrogao Grande… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții PSD arata, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, ca economia Romaniei duduie și am depașit PIB-ul Greciei și al Portugaliei. Citește și: SONDAJ CURS - PSD, avans timid. Alianța 2020 (USR-PLUS) vine tare din spate. Surprizele ALDE și PMP și dezastru pentru PNL ”Eurostat…

- Flacarile au mistuit aproape 58 de hectare de vegetatie uscata in judetul Braila, iar in urma unui astfel de incendiu a avut loc un grav accident de circulatie, soldat cu sase persoane ranite.

- Plutonierul major Daniel Tiberiu Șarlea a fost, vineri, pompier și in timpul liber. Potrivit ISU Alba, el a stins singur doua incendii de vegetație uscata, izbucnite in zona in care locuiește. ”Chiar daca era in tura lui libera domnul plutonier major ȘARLEA a lichidat doua incendii de vegetație uscata…

- In intervalul 08 -11 martie a.c., pompierii militari din cadrul unitatii si subunitatilor au desfasurat 254 de misiuni, dintre care: 65 misiuni ale echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat si asistentei medicale de urgența, 133 incendii de vegetație uscata, 2 misiuni pentru asigurare…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta atentioneaza ca, in numai cinci zile ale lunii in curs, pompierii au intervenit in judet pentru stingerea a zeci de incendii de vegetatie uscata, fiind afectata o suprafata totala de peste 540 de hectare. "39 dintre incendii au fost…

- Pompierii britanici lupta cu mai multe incendii de vegetatie, miercuri, inclusiv cu un amplu focar aparut intr-o zona mlastinoasa la nord de orasul Manchester, dupa ce in Marea Britanie s-a inregistrat recent cea mai calduroasa zi de iarna din istoria consemnarilor meteorologice, informeaza Reuters.…

- Economia SUA ar urma sa-si continue anul acesta cresterea intr-un ritm solid, desi putin mai lent, dar sporesc riscurile, inclusiv din cauza incetinirii pe plan mondial, a volatilitatii de pe pietele financiare si a incertitudinilor privind politica comerciala americana, a afirmat marti Jerome Powell,…

- Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei" Constanta a decis interzicerea accesului vizitatorilor in incinta unitatii medicale, incepand de joi, 24 ianuarie, ca urmare a numarului crescut de pacienti diagnosticati cu infectii acute ale cailor respiratorii superioare,…