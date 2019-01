Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. In jurul orei 01.00, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism marca Fiat Ulysse in localitatea Șofronea. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu trei subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, luni dimineata, pe Autostrada A 1 Bucuresti–Pitesti, in special la intrarea in Capitala, Autostrada A 3 Bucuresti–Ploiesti, precum si pe mai multe drumuri din estul si sudul tarii, vizibilitatea fiind sub 100 de metri, scrie Mediafax.

- Un urias incendiu de vegetatie izbucnit in statul australian Quensland a determinat evacuari in masa ale rezidentilor din cel putin doua localitati importante, in contextul in care un val de caldura...

- Incalzirea globala afecteaza productia de bere. O companie din Belgia, care produce bere de tip lambic, a anuntat ca aceasta nu se fermenteaza corespunzator din cauza temperaturilor ridicate.

- Doua incendii de vegetatie uscata au izbucnit in jurul orei 15:30 in Ploiesti. Unul pe strada Caltunasi, iar cel de-al doilea pe Drumul Serii. Focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1000mp, insa nu exista pericol de propagare in vecinatatea terenului. Nu exista victime…

- Pompierii din Dej intervin la aceasta ora la doua incendii de vegetație uscata izbucnite in Ocna Dej și in localitatea Manașturel. Atat in Ocna Dej, pe strada Cucului, cat și in localitatea Manașturel din comuna Cuzdrioara s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, care vor interveni…

- 240 de incendii de vegetație uscata, intr-o luna Pe fondul numarului mare de incendii de vegetație uscata manifestate in cursul unei luni, ISU Teleorman atrage atenția asupra acestui fenomen, care reprezinta un pericol pentru viața, bunuri si mediu, fiind o amenintare pentru siguranța cetațenilor si…

- Incendiul in care au ars, sambata, peste 50 de hectare de vegetatie din localitatea Zanea, comuna Ciurea a fost lichidat dupa aproape trei ore, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi. Purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Silvia Bolohan, a precizat ca, cel mai probabil,…