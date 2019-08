Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a primit o propunere de ajutor din partea omologului sau american Donald Trump pentru combaterea incendiilor uriase de padure din Siberia, a informat Kremlinul intr-un comunicat de presa publicat in noaptea de miercuri spre joi, relateaza AFP.

- Kremlinul a declarat ca, in timpul unei conversații telefonice, președintele american Donald Trump a oferit ajutor Rusiei in procesul de stingere a incendiilor forestiere in Siberia. Interesant este ca incendiile forestiere care devasteaza Siberia sunt ignorate in Rusia, unde, potrivit legii, padurea…

- Președintele american Donald Trump a purtat miercuri o convorbire telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru a discuta despre incendiile de vegetatie din Siberia și despre relatiile comerciale dintre cele doua națiuni, a anuntat Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters. Purtatorul…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- Președintele american Donald Trump a glumit cu președintele rus Vladimir Putin la intalnirea bilaterala organizata in marja summitului G20 din Japonia, transmite CNN. Cand jurnaliștii au inceput sa strige intrebari incalcand regula protocolului, Trump a auzit cuvinte despre amestecul Rusiei in alegerile…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP. Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au ajuns la…