Zeci de locuitori si turisti au fost evacuati marti in peninsula Peljesac, din sudul Croatiei, din cauza unui incendiu de padure, au anuntat autoritatile, citate de AFP.



Patru case au fost distruse de flacarile unui incendiu izbucnit in apropiere de Orebic. Amenintati, cei 40 de locuitori ai catunului Mokalo au fost evacuati, o masura similara fiind luata si in ce priveste doua campinguri din zona.



Vantul puternic pune in dificultate echipele de interventie. "Situatia in sectorul Orebic este destul de grava", a declarat pe canalul national HRT un responsabil din domeniu.

