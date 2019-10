Incendii Amazonia. Natura a salvat pădurea după două luni de infern Ploile torentiale din ultimele zile din Bolivia au ajutat la stingerea incendiilor din padurea amazoniana care au distrus in ultimele doua luni peste patru milioane de hectare in statul sud-american, au declarat luni autoritatile locale, relateaza Reuters. Furtunile a ajutat armata boliviana sa stinga incendiile din regiunea Chiquitania, care adaposteste zone intinse de paduri uscate si unde traiesc de secole comunitati indigene. 'Imaginile din satelit nu mai detecteaza flacari sau incendii reactivate', a declarat Cinthia Asin, un oficial pe probleme de mediu din guvernul provinciei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

