Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a vorbit în cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare în limba româna si le catalogheaza drept încercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația…

- Ambasadorul Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare in limba romana si le catalogheaza drept incercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația Rusa de a destabiliza situația in…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a dat publicitatii un comunicat de presa in care neaga veridicitatea acuzatiilor lansate de serviciul ucrainean de informatii. Tonul folosit aminteste, insa, de retorica sovietica si abunda in etichete legate de "fascism" si "nazism". Reamintim ca SBU (Serviciul de Securitate…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Presedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, deputatul Constantin Codreanu (PMP), cere Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni trimiterea unor emisari speciali in regiunea Cernauti pentru exprimarea solidaritatii cu romanii…

- Potrivit centrului de presa al SBU, citat de agenția Unian, persoanele care urmau sa incendieze școlile ar fi fost platite de guvernul rus, informeaza Agerpres . „Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au primit de la Rusia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate ucrainean privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate ucrainean privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant.

- Serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din Cernauti, a informat centrul de presa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). „Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate din aceasta tara privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant. "Am luat nota cu preocupare…

- Serviciile secrete ruse incearca sa discrediteze Ucraina printr-o campanie subversiva, in scopul alimentarii tensiunilor interetnice, acuza Serviciul ucrainean de securitate (SBU), precizand ca existau planuri de incendiere a unor scoli romanesti din Cernauti.

- Ministerul Afacerilor Externe a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, dupa ce Ucraina a sustinut ca serviciile secrete ruse planuiau incendierea unor scoli romanesti din Cernauti, ca intreprinde demersurile necesare privind obtinerea de elemente suplimentare privind producerea acestor tentative.…

- MAE reacționeaza dur dupa ce serviciile secrete ucrainiene le-a acuzat pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți.„Am luat nota cu preocupare de informatiile prezentate public de Serviciul de Securitate al Ucrainei privind tentativele de incediere a unor scoli cu…

- Serviciile secrete ucrainiene le aucuza pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a spus, vineri, ca serviciile speciale din Rusia au planificat incendierea a doua școli romanești din regiunea…

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, informeaza Hotnews. Potrivit oficialului ucrainean, pentru realizarea acestui plan,…

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare în limba româna din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador.

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei , Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare in limba romana din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.Potrivit oficialului…

- Serviciul de Securitate al Ucrianei (SBU) inregistreaza o creștere a activitatii serviciilor speciale rusești in vederea destabilizarii situației politice pentru a discredita guvernul de la Kiev in fața comunitații mondiale. In regiunea Cernauți, serviciile speciale rusești au planificat incendierea…

- Republica Moldova ''nu vrea o confruntare deschisa, un razboi cu Rusia, dar autoritatile ruse, in special unii dintre reprezentantii sai, trebuie sa inteleaga ca asteptam sa fim respectati, sa fim tratati ca parteneri egali'', a insistat Candu intr-un interviu acordat marti agentiei de presa ucrainene…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Liderul de la Kiev si-a pus semnatura pe legea privind reintegrarea regiunii Donbas. Seful statului ucrainena a subliniat ca documentul este unul cadru si cere o completare legislativa…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a declarat ca problema transnistreana ar fi fost demult rezolvata, daca Rusia intr-adevar si-ar dori asta. Tot in contextul conflictelor regionale, speakerul a mentionat ca „ceea ce se intampla acum in Ucraina (referindu-se la problema din Donbas)…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Dublu campion al Rusiei la tir sportiv, Alexander Zalichev a fost implicat in activitați teroriste in Donbas, a anuntat secretarul de presa al Serviciului de Securitate al Ucrianei (SBU), Elena Gitlianskaia, pe pagina de Facebook a sericiului de informatii. Organele de aplicare a legii au constatat…

- Kurt Volker, special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina lanseaza acuzații dure la adresa Rusiei, spunand ca nu se iau masuri pentru a pune capat conflictului, dintre fortele Kievului si separatistii prorusi

- Proiectul de rezoluție al Rusiei privind desfașurarea misiunii de menținere a pacii in Donbas este inacceptabil, a declarat reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, intr-un interviu cu postul de televiziune „112. Ukraina”. „Rusia a propus un concept diferit…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat o rezoluție privind „consecințele umanitare ale razboiului in Ucraina”. In document, APCE cere Rusiei sa „opreasca sprijinul financiar și militar” pentru autoproclamatele republici populare Donețk și Lugansk și sa asigure accesul fara restricții…

- Agentia de Logistica (DLA) din cadrul Pentagonului vrea sa afle capacitatile de infrastructura existente in prezent in cinci tari din centrul, estul si nordul Europei, si anume in Belarus, Finlanda, Polonia, Republica Moldova si Ucraina.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, sustine ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor, precizand ca Serviciul transmite, fara solicitare, doar informatii privind securitatea nationala, beneficiarilor legali.

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atenționeaza cetațenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand aceștia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere".

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Premierul britanic Theresa May a fost pusa in dificultate de jurnaliștii care au intrebat-o daca știe ca la discuțiile cu omologul sau ucrainean, Volodimir Groisman, care a vizitat vara trecuta reședința oficiala din Downing Street, a fost prezent și un spion rus. Aminitm ca, la 20 decembrie, Serviciul…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a aprobat o noua rezoluție privind situația drepturilor omului în Crimeea ocupata, transmite paginaderusia.ro Textul noii rezoluții include nu numai referiri la normele internaționale referitoare la protecția drepturilor omului, ci și referințe…

- Rusia se simte amenintata de mai multe tari si s-ar pregati de razboi. Unul dintre cei mai importanti oameni din conducerea Federatiei Ruse vine cu afirmatii extrem de grave. Acesta spune ca exista o idee de distrugere a acestei tari.Citește și: Primarul care a reușit sa mobilizeze aproape…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, devenit opozant al guvernului președintelui ucrainean, Petro Poroșenko, a fost arestat vineri la Kiev de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), dupa ce marți acesta scapase din mainile polițiștilor veniți sa-l aresteze, transmite EFE. "Agenții…

- Presedintele Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, care se afla intr-o vizita oficiala in SUA, afirma ca Republica Moldova este tinta unui razboi hibrid din partea Federatiei Ruse, razboi ce se manifesta prin propaganda agresiva, masuri economice, precum si prin sustinerea…

- Grupul independent de cercetare Conflict Intelligence Team (CIT) a analizat documente ale Ministerului Apararii al Rusiei privind asigurarea de viața a militarilor și a ajuns la concluzia ca, in 2014, Rusia a pierdut in Ucraina 218 soldați ruși uciși și 654 raniti. La 4 decembrie, ziarul „Vedomosti”…

- CHIȘINAU, 29 nov — Sputnik. Ambasadorul Moldovei la Moscova, Andrei Neguța a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe pentru a-i fi înmânata nota de protest în legatura cu numeroasele cazuri în care cetațenilor ruși le-a fost interzis accesul în…