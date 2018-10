INCENDIAR-Declaratii surprinzatoare ale Adinei Samson,fosta prietena a primarului Gheorghe Nichita

Stiri pe aceeasi tema

- Caravana FEAA porneste luni, 5 noiembrie, prin Moldova! Caravana Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi va fi prezenta si in acest an in perioada 5 – 19 noiembrie in 24 de orase din Moldova. Elevii claselor a XI-a si a XII-a din 50 de…

- Joi si vineri, pe 4 si 5 octombrie 2018, de la ora 17.00, parcul Palas devine scena pentru traditiile romanesti si nu numai. Iubitorii muzicii populare vor avea parte de un spectacol desavarsit, oferit de participantii la Festivalul Folcloric International „Trandafir de la Moldova". La cea de-a L-a…

- O gravida din Barlad, care putea naste in orice moment, a fost refuzata de medicii Maternitatii Cuza Voda din Iasi, dupa ce ginecologii din Barlad si-au declinat competenta, data fiind complexitatea cazului. In toiul noptii, gravida a fost transportata aproape 300 de kilometri pana la o maternitate…

- Sambata, de la ora 19.30, iesenii au asistat la Palas la un concert sustinut de Corul Academic „Gavriil Musicescu" din cadrul Filarmonicii de Stat „Moldova" Iasi. In jur de 200 de persoane au asistat la spectacol. Vocile impresionante si partiturile selectate au oferit publicului un spectacol muzical…

- Ancheta privind circumstantele in care s-a produs decesul solistei formatiei de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, va fi reluata, informeaza joi Press Association. Solista irlandeza in varsta de 46 de ani a fost gasita decedata intr-o camera de hotel din Park Lane, Londra.…

- Astazi, vineri, 24 august 2018, la Curtea de Apel (CA) Cahul este programata a 5-a ședința de judecata din dosarul penal de învinuire a controversatului primar de Orhei, Ilan Șor. În cadrul acestei ședințe ar urma sa fie audiați martorii apararii, asta dupa ce, ședința trecuta, programata…

- Sambata si duminica, parcul Palas va gazdui o serie de actiuni din cadrul evenimentului mai amplu „Intalnirea Tinerilor Ortodocsi din Moldova", organizat la Iasi, in perioada 24 – 26 august 2018. In cele doua zile, in intervalul orar 12.00 – 21.00, in piateta principala se va desfasura Targul Mesterilor…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, joi, cererea de revocare a arestului preventiv emis pe numele lui Elan Schwartzenberg. Prin aceasta solutie definitiva, judecatorii au admis contestatia procurorilor la decizia din prima instanta, de retragere a mandatului de arestare.