Stiri pe aceeasi tema

- O baza de date nesecurizata continand informatii personale a milioane de ''influenceri'' - persoane active pe retelele de socializare care pot influenta anumite decizii ale celorlalti utilizatori - a fost descoperita online, relateaza marti AFP si Press Association,

- Odata cu creșterea cantitatii de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice incercare de a mentine confidentialitatea datelor online va fi sortita esecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu stie cum isi poate…

- Odata cu creșterea cantitatii de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice incercare de a mentine confidentialitatea datelor online va fi sortita esecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu stie cum isi poate…

- Odata cu creșterea cantitații de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice incercare de a menține confidențialitatea datelor online va fi sortita eșecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu știe cum iși poate…

- “Cetațenii și mediul de afaceri din Romania au nevoie de internet tot mai mult și tot mai bun: am depașit 5 milioane de linii fixe de internet, din care 2 milioane sunt fibre optice pana in casa. Pe segmentul mobil, conexiunile 4G au depașit jumatate din total, iar traficul mediu de internet mobil…

- Un lanț hotelier din Washington va plati 12 milioane de dolari despagubiri într-un proces în care este acuzat ca a transmis în mod ilegal catre ICE (Serviciul de Imigrari al SUA) datele personale ale clienților, potrivit biroului procurorului general al statului, potrivit CNN.Între…

- Internetul e imens si pe cat de multe servicii are, pe atat de numeroase sunt si amenintarile, chiar si in Romania. Din fericire, iti poti lua cateva masuri ca sa te protejezi, scrie playtech.ro. In ultimii ani, online-ul a inceput sa castige tot mai mult teren in Romania si in zona de retail. Apelam…

- Cei trei romani, toți din Ploiești, vor pleda vinovat la mai multe capete de acuzare care includ frauda, conspirația la frauda și furtul agravat de identitate. Robert Codruț Dumitrescu, 41 de ani, Teodor Laurențiu Costea, 42 de ani și Cosmin Draghici, 29 de ani, vor pleda vinovat intr-un proces in care…