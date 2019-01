Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri seara in jurul orei 22.00, la acoperișul unui restaurant din municipiul Aiud. In local se aflau la momentul izbucnirii focului circa 35 de persoane, clienți ai restaurantului. Pompierii din Aiud au intervenit pentru stingerea focului cu doua autospeciale. “Detașamentul…

- Un incendiu a izbucnit, joi, in jurul orei 14:20, in comuna Ciugud la o anexa gospodareasca. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Știre in curs de actualizare. Citește INCENDIU intr-o gospodarie din Ciugud. Pompierii intervin pentru…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara, in jurul orei 20:20, in localitatea Șard. Un coș de fum al unei case a luat foc. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia au intervenit cu 2 autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea focului. Știre in curs de actualizare.

- O casa din localitatea Valea Inzeului, comuna Rameț a fost cuprinsa de flacari, sambata, in jurul orei 11:20. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din Aiud cu 2 autospeciale și o ambulanța SMURD. Știre in curs de actualizare. Foto: arhiva alba24

- O femeie a cazut joi seara, intr-o fantana, in localitatea Sancrai din municipiul Aiud. Pentru salvarea ei au intervenit pompierii militari. Potrivit ISU Alba, o femeie din Sancrai , municipiul Aiud a cazut intr-o fantana. Pentru salvarea ei au intervenit 6 pompieri militari cu o autospeciala și o ambulanța…

- Un incendiu a izbucnit la acoperisul unei case de locuit din localitatea Unirea 1, județul Alba. Mai multe mașini de pompieri acționeaza in zona. Potrivit ISU Alba la incendiul de la Unirea, pompierii din cadrul detașamentului Aiud intervin pentru stingerea focului cu doua autospeciale și șapte subofițeri.…

- Incendiu de vegetație uscata la Rimetea. Pompierii din Aiud intervin cu doua autospeciale Pompierii din Aiud intervin, marti, in jurul amiezii, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in localitatea Rimetea, județul Alba. De la ISU Aiud intervin noua subofițeri cu doua autospeciale. FOTO:…

- Un incendiu la o liziera in comuna Rimetea a avut loc luni in jurul pranzului. Pentru stingerea focului au intervenit 14 subofițeri cu 2 autospeciale. Potrivit ISU Alba detașamentul Aiud a intervenit cu 2 autospeciale și 14 subofițeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o liziera in comuna Rimetea.