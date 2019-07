Incediu in localitatea Dorobantu. Proprietatea apartine unui angajat al ISU Dobrogea Un incendiu s a produs in localitatea Dorobantu, judetul Constanta. Incendiul s a extins pe o suprafata de aproximativ 100 mp si a cuprins un atelier si o anexa. Din informatiile noastre, proprietatea ar apartine familiei unui pompier de la ISU Dobrogea.La fata locului se intervine o autospeciala de stingere de la punctul de stingere temporar Crucea si o autospeciala de stingere, de la Detasamentul Medgidia cu 13 pompieri. Din primele informatii nu exista victime. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

