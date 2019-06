Stiri pe aceeasi tema

- 1. Demonstreaza-i ca il iubești Vorbele pot fi de prisos atunci cand vine vorba de recucerirea iubitului, dat fiind faptul ca exista posibilitatea ca acesta sa nu mai creada atat de mult in ceea ce ii spui, vorbe care la inceput i se pareau extraordinare. Trebuie sa treci la fapte, sa ii arați…

- 8 mai este Ziua Victoriei in Europa. Pe 7 mai 1945, Germania nazista semna actul de predare. Capitularea necondiționata a Germaniei naziste a intrat in vigoare in seara zilei de 8 mai. Victoria s-a serbat atunci cu focuri de artificii și evenimente de strada in toata Europa, despre care prea puțini…

- Intr-un interviu pentru British Vogue, Madonna a vorbit despre prejudecațile din industria muzicala cu care a fost nevoita sa se lupte. "Oamenii au incercat intotdeauna sa ma determine sa tac dintr-un motiv sau altul, fie ca nu cantam suficient de bine, fie ca nu eram suficient de frumoasa.…

- Echipa a reușit sa imprime 3D cu succes o inima, folosind țesuturi și vase umane, potrivit lucrarii publicate luni in Advanced Science. Deși inima nu este de dimensiune completa – este de dimensiunea inimii unui iepure – marcheaza, totuși, o descoperire, susține echipa. “Aceasta…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este internat in spital, iar in absența liderului PSD, in Parlament se incearca un puci, care ar constitui o lovitura extrem de grea pentru PSD.Citește și: Se complica situația lui Liviu Dragnea: medicii i-au recomandat sa se opereze de URGENȚA…

- Pe data de 9 martie, crestinii sarbatoresc Sfintii 40 de Mucenici. In aceasta zi se prepara mucenici, care pot fi fierti in apa sau pot fi facuti din coca si apoi pusi la copt. Mucenicii gatiti vor fi impartiti familiei, cunostintelor, oamenilor sarmani. Tot cu acest prilej sunt pomeniti mortii.…