Încasările din cinema au crescut în China cu peste 13% anul trecut Veniturile din cinema au crescut in China cu peste 13% in 2017, fiind in puternica revenire dupa ce au batut pasul pe loc anul precedent, iar a doua piata mondiala din domeniu s-a apropiat si mai mult de SUA, relateaza AFP.



Incasarile din biletele vandute de cinematografe au atins 55,9 miliarde de yuani (7,14 miliarde de euro) anul trecut in China, a anuntat marti seara Agentia de stat pentru presa, publicatii, radio, cinema si televiziune (SAPPRFT).



Se inregistreaza astfel o crestere de 13,45% intr-un singur an, in conditiile in care box-office-ul chinezesc nu a crescut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, veniturile bugetului de stat al Moldovei asigurate de Serviciul Vamal al țarii s-a ridicat la 20 de miliarde 373 milioane de lei, o creștere de 2,89 miliarde de lei sau de 17% fața de 2016. Datele au fost furnizate de catre Serviciul Vamal al Republicii Moldova, care a menționat ca, in special,…

- În perioada 25 – 28 decembrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de catre Serviciul Vamal au constituit 272,6 mln lei, fiind perfectate per total 6 307 de declarații vamale. Pentru anul 2017, volumul colectarilor la bugetul de stat se cifreaza la 20 mlrd 373 mln…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- La nivel mondial, bursele au atras in acest an cel mai mare numar de listari de la criza financiara incoace, o redresare a activitatii din acest domeniu in SUA si numarul record de tranzactii realizate de chinezi infirmand temerile ca firmele nu mai sunt la fel de atras de astfel de operatiuni,…

- Compania de Drumuri a incasat in primele 11 luni ale anului 1,2 miliarde de lei ( aproape 270 milioane de euro) doar din taxa de drum și a aplicat 570 000 de sancțiuni pentru șoferii care au fost prinși fara rovinieta valabila. Veniturile din taxa de drum – 1,2 miliarde lei – sunt consistente raportate…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Executia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie 2017 s-a incheiat cu un deficit de 10,2 miliarde de lei, respectiv 1,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu incadrare in deficitul estimat de 3% din PIB, informeaza un comunicat al Ministerului Finantelor Publice (MFP). Veniturile bugetului…

- Dupa primele zece luni, bugetul consolidat avea un deficit de 6,6 miliarde lei, reprezentand 0,79% din PIB, in crestere cu 408% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce indica un deficit de circa 3,6 miliarde lei in luna noiembrie. In primele 11 luni ale anului trecut, bugetul general…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an. MFP precizeaza ca se incadreaza in deficitul estimat de 3% din PIB.…

- Incasarile din impozitul pe dividende au fost surprinzator de mari in 2017, de 1,5 miliarde de lei, fata de estimarea initiala a Ministerului de Finante de 1,2 miliarde de lei, ceea ce arata ca in continuare scaderea impozitului pe dividende ii face pe actionari sa recunoasca sI sa plateasca dividende…

- Militarul nord-coreean de rang inferior a traversat frontiera militarizata dintre cele doua Corei in jurul orei locale 8.04 (ora Romaniei, 1.04), aparent profitand de ceata, potrivit lui Roh Jae-cheon, purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Seul, care a precizat ca nu au fost trase focuri…

- Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni. In paralel, grupul rus vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta GNL (gaz natural lichefiat - n.red),…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, a informat, ieri, institutia, citata de Agerpres. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…

- O analiza a publicatiei americane The Atlantic arata motivele acestui fenomen, ce pare a lua proportii din ce in ce mai mari. Exista o serie de explicatii ale disparitiei magazinelor fizice din America. In primul rand, oamenii folosesc din ce in ce mai mult mediul online pentru a face cumparaturi.…

- Veniturile bugetare vor fi de 125,9 miliarde de lei in 2018, iar cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei, rezultand astfel un deficit bugetar de 35,7 miliarde de lei, arata proiectul Legii bugetului pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor sociali ai Guvernului.…

- Deficitul bugetului general consolidat s-a situat la 6,6 miliarde de lei in primele zece luni ale anului, fiind echivalentul a 0,78% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor Ministerului de Finanțe. In primele noua luni deficitul era de 6,8 miliarde de lei, ceea ce inseamna ca in luna octombrie…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni, informeaza Ministerul Finanțelor Publice. Față de primele 10 luni din 2016 deficitul…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni, informeaza Ministerul Finanțelor Publice. Față de primele 10 luni din 2016 deficitul…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Fata de primele 10 luni din 2016 deficitul…

- Fața de primele 10 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat a crescut de cinci ori, de la 1,3 miliarde de lei (0,17% din PIB) in perioada ianuarie — octombrie 2016 la 6,6 miliarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde de lei, reprezentand 24,7%…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde lei, reprezentand 24,7% din PIB, au fost cu 10,8% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor Publice. S-au inregistrat cresteri fata…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni, informeaza Ministerul Finanțelor Publice. Fața de primele 10 luni din 2016 deficitul…

- Exporturile europene de produse agroalimentare raman solide in septembrie, majorand balanta comerciala la 2,8 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat publicat, luni, de Comisia Europeana (CE). In septembrie, exporturile europene de produse agroalimentare s-au situat la 11,7 miliarde de…

- China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat, luni, premierul Li Keqiang, transmite Reuters.

- Asociatiei Oraselor din Romania AOR , in numele celor 217 unitati administrav teritoriale cu statut de oras, isi afirma ingrijorarea fata de noile masuri impuse prin modificarea Codului Fiscal si indignarea fata de lipsa de dialog real si fata de consultarea selectiva doar a unora dintre structurile…

- Veniturile din exploatare s-au ridicat in perioada mentionata la 1,4 miliarde lei, fiind cu 17% in crestere fata de primele noua luni ale anului trecut (1,19 miliarde lei). Productia de energie a crescut cu 2,3%, la 7.760 GWh, de la 7.589 GWh, la sfarsitul lunii septembrie 2016. Raportul…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand vineri vanzari de 168,269 miliarde de yuani (25,4 miliarde de dolari), in creștere cu 42,6% fața de nivelul din 2016,…

- In doar 13 ore, au fost vandute produse in valore de 18 miliarde de dolari. Anul trecut, in 2016, in 24 de ore, vanzarile nu au atins 18 miliarde de dolari. Potrivit Digi24, tranzacțiile au fost realizate numai in magazine online, care aparțineau unui anumit grup (Alibaba). Acest grup a oferit…

- Record uluitor de vânzari stabilit în China, de compania Alibaba. Pe 11 noiembrie este ”Ziua Celibatarilor”, care s-a transformat în cea mai importanta zi în vânzarile online. În primele doua minute de la ”deschidere”, Alibaba…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii, informeaza…

- Stația Tiangong-1 nu a mai fost vazuta de China din septembrie 2016, iar experții sunt de parere ca aceasta construcție in greutate de de 8,5 tone se va prabuși pe Pamant la inceputul anului 2018, scrie protv.ro. Citeste si Armata germana avertizeaza: Uniunea Europeana s-ar putea destrama.…

- Președintele SUA, Donald Trump, și omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, în valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfacția liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale

- Aproape 20 de acorduri comerciale, in valoare totala de 9 miliarde de dolari, au fost semnate miercuri la Beijing intre companii chineze și americane, in prima zi a vizitei in China a președintelui american Donald Trump, transmit AFP și DPA. Cele 19 acorduri, semnate in prezența vicepremierului chinez…

- Alibaba, gigantul chinezesc de e-commerce, a anuntat ca o crestere impresionanta la nivelul vanzarilor a ridicat profitul net cu 132% in ceea ce compania a numit „un trimestru remarcabil”, incat firma si-a ridicat asteptarile pentru cresteri semnificative ale castigurilor pe tot parcursul anului,…

- Cum a cheltuit Guvernul banul public Potrivit Ministerului Finanțelor Publice (MFP), execuția bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,8 miliarde de lei, respectiv 0,81% din PIB. In anul 2016, in aceeași perioada, deficitul se ridica la 3,7 miliarde…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a efectuat, in anul financiar 2017, plați in valoare totala de 1,73 miliarde de euro catre fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale – fiind inregistrat cel mai ridicat nivel al plaților efectuate intr-un an prin Programul…

- Majorarea preturilor in sectorul imobiliar din China a alimentat o crestere a numarului de miliardari din Asia, care pentru prima data in istorie ii depasesc, ca numar, pe omologii lor din America, arata un raport publicat joi de banca elvetiana UBS AG si firma de consultanta PricewaterhouseCoopers,…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,8 miliarde de lei, respectiv 0,81% din PIB, fata de deficitul de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB, consemnat în perioada similara a anului 2016, informeaza, miercuri,…

- Coca-Cola a raportat venituri si profituri peste estimari in trimestrul trei din 2017, dupa ce vanzarile au urcat cu 3% in America de Nord, pe fondul majorarii cererii de Sprite, ceai si cafea, transmite Reuters. Compania americana a anuntat ca si-a majorat cota de piata, confirmand astfel…

- Dupa primele opt luni, bugetul consolidat avea un deficit de 6,5 miliarde lei, reprezentand 0,78% din PIB, in crestere de peste doua ori fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce indica un deficit de circa 0,3 miliarde lei in luna august.In primele noua luni ale anului trecut, bugetul…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un deficit de 6,8 miliarde lei, reprezentand 0,81% din PIB, in crestere cu 83,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul…

- Deficit bugetar de sapte miliarde de lei, in primele noua luni ale anului Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni indica un deficit de 0,81% din PIB, fapt care demonstreaza ca Romania se incadreaza in tinta de deficit de 2,96% din PIB anual, stabilita pentru anul 2017, arata Ministerul…

- „Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB, fata de deficitul de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada a anului 2016”, precizeaza Ministerul Finantelor.…

- Google investește in Lyft, un serviciu de transport care rivalizeaza cu Uber in SUA. CapitalG, unul dintre fondurile de investiții ale Alphabet, holdingul care deține Google, pompeaza alaturi de alți doi investitori un miliard de dolari in Lyft, potrivit Reuters . Ca urmare a tranzacției, David Lawee…

- Consecințele negative ale embargoului rusesc asupra exporturilor produselor alimentare din UE au atins cota minima, spun funcționarii europeni. De exemplu, Ministerul finlandez al Agriculturii susține ca fermierii au gasit noi piețe, iar în 2017 exportul de produse alimentare din Finlanda…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Parlament, ca pentru 2018 este prevazuta suma de 16,9 miliarde de lei pentru veniturile salariale din sanatate, cu aproape trei miliarde mai mare decat in acest an. "Pentru veniturile salariale ale celor din Sanatate, in 2017 este alocata…

- Cererea globala de oțel va crește probabil cu 7% anul acesta, ajungand la 1,62 miliarde de tone, fața de un avans de 0,7% in 2016, arata estimarile Asociației Mondiale a Oțelului (Worldsteel), date luni publicitații, transmite Reuters. Anul viitor, cererea de oțel pe plan mondial ar…

- Agentia de presa The Paper a anuntat ca autoritatile din China au interzis convertirea monedelor virtuale în yeni precum si tranzactionarea de orice fel a acestora. Cu alte cuvinte, Bitcoin, Ether si celelalte monede virtuale sunt interzise pe pietele financiare din China.…

- Grupul francez Renault a anuntat vineri planul strategic al companiei pentru urmatorii sase ani, potrivit caruia francezii isi propun o cifra de afaceri anuala de 70 de miliarde de euro, dublarea vanzarilor in afara Europei si dezvoltarea pe piete precum China si Rusia, lansarea a 21 de modele de…