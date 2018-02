Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vine vorba de alegerea unui semineu, specialistii in domeniu au observat ca romanul este mai pretentios. Și asta pentru ca pe langa un raport calitate-pret avantajos cauta si o echipa de profesionisti ce se afla in spatele constructiei, echipa care sa lucreze prompt si calitativ. Asadar,…

- Drumul spre Muntele Baisorii este blocat de masini din cauza poleiului Zeci de mașini blocate inainte de stațiunea Muntele Baișorii. Intervenția celor de la Drumuri Judetene se lasa asteptata de catre cei care au sperat într-o zi plina de schii. Încalzirea vremii pare a fi solutia…

- vezi galeria Proiectarea si autorizarea noului sediu central al Lidl Romania a durat doi ani, iar constructia inca doi ani. Cele doua corpuri de cladire insumeaza peste 12.000 de metri patrati utili, iar sediul in care lucreaza, din 22 ianuarie 2018, 312 angajati, beneficiaza de 234 de locuri de…

- Masina de postat pe Twitter s-a intepenit. Donald Trump s-a inchis intr-o tacere neobisnuita pe reteaua de socializare in spectaculosul week-end de apropiere olimpica intre cele doua Corei. Sora liderului suprem Kim Jong-un a dus o ofensiva de farmec istorica fata de Sud la deschiderea Jocurilor de…

- Sindicatele din mineritul Vaii Jiului atrag atentia asupra pericolului care planeaza asupra productiei de huila si aprovizionarii termocentralelor, avertizând asupra faptului ca, pâna la sfârsitul saptamânii, s-ar putea crea un

- Pe perioada sezonului rece, energia termica și apa calda pentru sistemul centralizat de termoficare sunt produse de catre CET Arad SA și distribuite populației de CET Hidrocarburi SA. Din cauza vechimii și a lipsei lucrarilor de modernizare a rețelelor de transport și distribuție, pierderile inregistrate…

- Consiliului Local al municipiului Brașov va aproba prețul pentru producerea energiei termice (exclusiv prețul energiei termice produse in cogenerare) și respectiv tarifele pentru activitațile de transport, distribuție și furnizare a energie termice, pe baza de gaze naturale, de catre Serviciul Public…

- Atingerea oricareia dintre limitele de temperatura prevazute in Acordul de la Paris, asumate de toate statele lumii, va face necesar ca emisiile sa fie reduse la zero pana in a doua jumatate a secolului XXI.

- Incalzirea globala este fenomenul de creștere continua a temperaturilor medii inregistrate ale atmosferei in imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatata in ultimele doua secole, dar mai ales in ultimele decenii.

- Temperaturile la nivel global ar putea creste in urmatorii cinci ani cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala, avertizeaza o prognoza a Met Office, serviciul meteorologic public britanic.

- Încalzirea globala este fenomenul de creștere continua a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatata în ultimele doua secole, dar mai ales în

- Prin semnarea primului act international cuprinzator privind schimbarile climatice, Acordul de la Paris, tarile si-au asumat sa mentina temperaturile globale la valori ''mult sub'' 2 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala si sa depuna eforturi pentru limitarea acestei cresteri…

- Pana acum, aproape 8.000 de galateni au cerut subventia de 3.000 de lei pentru a-si procura si monta o centrala de apartament. Peste 95% dintre solicitanti au si primit banii. La sistemul centralizat mai sunt bransate in prezent doar in jur 20% dintre locuintele din Galati, dintre care o treime au consum…

- Potrivit normativelor de proiectare in instalatii, incalzirea electrica in pardoseala reprezinta singurul sistem de incalzire mai ieftin ca investiție și consum comparativ cu centrala termica pe gaz cu radiatoare. AMASS companie dedicata pe sisteme de incalzire mai ieftine decat gazul si singura companie…

- Mai multe statistici stranse din 5 agenții internaționale de meteorologie confirma faptul ca 2015, 2016 și 2017 au fost cei mai calduroși ani din istorie, iar 2016 ramane pana acum cel mai cald, noteaza Press TV. Anul trecut, temperatura medie globala a fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul…

- Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria masuratorilor meteo, a anuntat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO), un organism specializat al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters. În 2017, temperatura medie globala a fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul înregistrat…

- Inceputul iernii 2017-2018 a fost bland din punct de vedere meteorologic, fapt ce s-a reflectat și in facturile la caldura ale craiovenilor, care au fost mai mici. Reprezentanții firmelor de repartitoare susțin ca cei mai avantajați sunt locatarii care au ...

- Incalzirea locuintelor reprezinta peste 70% din intreaga energie consumata intr-o locuinta. Astfel, prin reducerea acesteia, dar fara a stopa incalzirea casei, nu numai ca facturile nu vor mai fi atat de costisitoare, dar se vor reduce si emisiile de carbon.

- Mai multe specii de alge pot fi toxice pentru oameni si pentru vietuitoarele din apa. Savantii de la Institutul de Cercetari Marine Constanta spun ca este greu sa ne ferim de ele: plantele sunt invizibile cu ochiul liber si secreta o substanta toxica absorbita rapid de scoicile care ajung in farfuriile…

- Peste unul din zece romani nu isi permite sa isi incalzeasca corespunzator locuinta, insa procentul este semnificativ mai mic decat acum 10 ani, cand circa 33% din ei intampinau aceasta dificultate, arata datele institutului european de statistica Eurostat.

- Incalzirea climei duce la topirea ghetarilor si astfel la cresterea nivelului marilor. Cantitatea tot mai mare de apa din marile si oceanele planetei nu este o amenintare doar pentru localitatile situate pe tarm, care risca sa fie inundate.

- Mai mult de o patrime din solul de pe Terra va suferi modificari si va deveni "semnificativ" mai uscat, chiar si in cazul in care umanitatea gaseste o cale de a limita incalzirea globala la 2 grade celsius, sustin cercetatorii intr-un studiu publicat in Nature Climate Change, scrie AFP .

- Unul dintre cei mai controversați profeți ai tuturor timpurilor a fost Nostradamus. In 1555, Michel de Notre-Dame, cunoscut ulterior sub numele de Nostradamus, scria prima sa carte cu profeții. Acestea sunt imparțite in mai multe centurii, iar fiecare profeție este codata intr-un catren, adica o…

- Consilierii locali focșaneni au reușit performanța sa aprobe un proiect de hotarare care poate trimite ENET-ul in faliment prin noile reguli care nu țin cont de prevederile legale referitoare la serviciile publice de alimentare cu energie termica. Proiectul de hotarare a fost adoptat…

- Alegerea tipului de incalzire potrivit pentru casa ta poate fi de multe ori o sarcina destul de complexa, mai ales in situatiile cand nu prea ai informatii despre domeniu. Cu toate acestea, nu trebuie sa te sperii, deoarece avem pentru tine cateva sfaturi de baza, pe care sa le iei in considerare…

- Stim cu totii ca iarna este un anotimp dificil, ba chiar greu am putea spune, in care esti cumva limitat atunci cand vine vorba despre a face reparatii in interiorul locuintei tale. La nivelul alimentarilor cu apa calda este destul de greu sa reacționezi, mai ales daca intervenția despre care vorbim…

- In HALA FiX se transpun povestea si experienta Teatru FiX de aproape sase ani, precum si planurile si aspiratiile noastre de viitor. Pana pe 4 februarie 2018, ne puteti ajuta sa strangem cei aproape 45.000 de dolari de care avem nevoie pentru a transforma spatiul din Bucium 34 in centrul de arta contemporana…

- Chiar daca iarna deja si a intrat pe deplin in drepturi, cei care inca nu dispun de un sistem de incalzire eficient nu ar trebui sa dea inapoi atunci cand gasesc oferte ce par accesibile si de durata. Este o nevoie ce trebuie onorata cat mai eficient cu putinta pentru ca aceasta vizeaza direct confortul…

- Administrtia Trump va taia schimbarile climatice de pe lista amenintarilor globale, in contextul unei noi Strategii Nationale de Securitate pe care presedintele Statelor Unite ale Americii o va prezenta...

- Vasile Miriuta a avut un mesaj de transmis la conferinta de presa de dinaintea meciului de luni, cu ACS Poli Timisoara. Deranjat de afirmatiile lui Ionut Popa si Eugen Neagoe, care au transmis ca simt ca echipa din Stefan cel Mare trebuie impinsa spre play-off, tehnicianul de 52 de ani a tinut sa…

- Incalzirea vremii si precipitatiile din ultima perioada au crescut nivelul raului Aries, in Apuseni. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba transmite ca sambata, in jurul orei 10.00, a fost atinsa cota de atentie la Vadu Motilor si depasita cu 15 cm la Scarisoara. UPDATE, ora 15.00: ISU Alba…

- Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a declarat ca municipalitatea va asigura din bugetul local fondurile necesare pentru intretinerea Stadionului Municipal in perioada de iarna. Este vorba de furnizarea agentului termic, astfel incat baza sportiva sa fie incalzita, iar lucrarile ...

- Incalzirea spatiilor de la stadion nu e platita, deocamdata, de Primaria Targu Jiu. In timp ce toata lumea se intreaba cine și cand va juca pe noul stadion aflat in lucru la Targu Jiu, reprezentanți ai Compan...

- Rusia a facut un pas major in cucerirea Arcticii și in deschiderea unei rute maritime arctice, ridicand de la zero un oraș și o industrie gigantica a gazelor naturale in peninsula siberiana Yamal, unul dintre cele mai neospitaliere și inaccesibile locuri ale planetei, scrie marți intr-un comentariu…

- Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a declarat ca municipalitatea va asigura din bugetul local fondurile necesare pentru intretinerea Stadionului Municipal in perioada de iarna. Este vorba de furnizarea agentului termic, astfel incat baza sportiva sa fie incalzita, iar lucrarile sa nu se deterioreze.…

- Primaria Targu Jiu a precizat intr-un comunicat de presa ca, potrivit datelor transmise de Compania Naționala de Investiții, modernizarea stadionului a fost finalizata la data de 15.09.2017, fara a preciza daca s-a facut sau nu rece...

- Patrick Brown și Ken Caldeira, climatologi la Institutul Carnegie al Universitații Stanford din California, estimeaza in acest studiu publicat in revista Nature ca "incalzirea climei va fi probabil mai semnificativa" decat cele mai grave modele ale IPCC.

- Cele mai multe incendii izbucnite in sezonul rece in gospodariile populatiei au fost cauzate de sistemele de incalzire exploatate fara respectarea normelor de prevenire a incendiilor - susțin datele statistice. Iata, mai jos, cateva sfaturi care va pot salva viața și va pot feri locuințele de incendii:

- Daca vrei sa iți cumperi un apartament cu 3 camere in Constanța, dar ai un buget destul de redus, nu trebuie sa iți faci griji. Gasești, in momentul actual, numeroase astfel de locuințe pe care le poți achiziționa cu un buget de cel mult 35.000 de euro. Cel mai ieftin apartament cu 3 camere de vanzare…

- Autoritatile judetene au centralizat cererile in baza carora sunt acordate ajutoarele financiare pentru aisgurarea incalzirii in aceasta iarna. Potrivit Corinei Belteu, purtatorul de cuvant al Prefecturii Gorj, este vorba de cateva mii de familii care vor incasa in acest sezon de iarna ajutorul acordat…

- Autoritatile din Botosani au prelungit pana in primavara termenul pentru depunerea dosarelor de acordare a ajutoarelor de incalzire, care era initial 20 noiembrie. Pana acum au fost depuse 93 de cereri semnate de pentru consumatorii de energie termica, energie electrica, combustibili solizi sau petrolieri,…

- Veniturile bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, pe anul 2018, se estimeaza la 83,19 miliarde de lei, reprezentand 9,2% din Produsul Intern Brut, cele mai mari sume din total fiind alocate bugetelor locale, respectiv 67,65 milioane de lei (7,4% din PIB), arata Raportul…