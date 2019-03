Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii de expeditii sunt ingrijorati cu privire la numarul trupurilor alpinistilor care ies la iveala pe Muntele Everest, pe masura ce ghetarii se topesc, potrivit news.ro.Aproximativ 300 de cataratori au murit de la prima incercare de ascensiune a varfului si doua treimi din trupuri se…

- Mera, o femela care este cel mai probabil o incrucișare de mastiff tibetan și ciobanesc de Hymalaya, este primul caine care a reușit sa urce la peste 7.000 de metri altitudine alaturi de o echipa de alpiniști americani. Don Wargowsky, un cațarator din Seattle, a gasit-o pe Mera in timp ce se indrepta…

- Peste 1 000 de suspecți de acte de terorism s-au întors din diverse zone de conflict în Tunisia, potrivit unui oficial, transmite The Independent. Mokhtar Ben Nasr, liderul comisiei naționale anti-terorism, susține ca acest numar corespunde cu numarul suspecților jihadiști…

- Peste 100.000 de persoane au aderat la proaspata formațiune politica din Marea Britanie, Partidul Brexitului, susținut de Nigel Farage, cofondatorul Partidului pentru independența Regatului Unit (Ukip), a anunțat luni presa britanica. La aceasta cifra s-a ajuns in mai puțin de doua saptamani de la inregistrarea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 956 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia si Olanda, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, in Spania sunt disponibile 206 posturi…

- Vortexul polar va aduce, in urmatoarele zile, un val de ninsori puternice, insoțite de temperaturi arctice in Marea Britanie, iar veștile proaste nu se opresc aici, intrucat meteorologii susțin ca gheața și gerul ar putea sa persiste pana in luna aprilie.

- Alayna, o fetița de doar 10 luni din Marea Britanie, este chinuita din cauza septicemiei și a unei boli cerebrale nediagnosticate de medici. Parinții traiesc clipe de groaza deoarece copila iși ține respirația de 15 ori pe zi și are convulsii ce pot fi declanșate chiar și de ciocanitul la ușa. Sophie…

- Cea mai numeroasa familie din Marea Britanie s-a pregatit de Craciun. Cei 21 de membri ai familiei Radford au inceput inca din august sa impacheteze cadouri, asta ca sa fie siguri ca toata lumea primeste ceva.